„Bylo to velice těžké utkání od začátku až do konce. Bylo to hodně o bojovnosti a důrazu a proběhlo také hodně šancí na obou stranách. Myslím, že oba manšafty nechaly na hřišti naprosto všechno a bod je pro oba dva zasloužený. Losiny mají skvělý manšaft, myslím si, že tak trochu pomýšlejí i na postup a my jsme s nimi uhráli dobrý výsledek," říkal po utkání nejstarší pivínský hráč a zároveň i jediný střelec svého celku v tomto utkání, 41letý Jaroslav Svozil.

Na svůj okamžik slávy si však musel počkat. Jako první se totiž prosadili hosté, konkrétně pak Jiří Šafář. Vyrovnáno pak bylo už za devět minut. Na tom by nebylo nic až zase tak zajímavého, v tomto případě se to ale tak označit dá.

Pivínští borci totiž dosáhli regulérní branky, sudí Štětka se ale upísknul a ten tak nemohl platit. Aby však domácím svou chybu vykompenzoval, nařídil hráčům v modrých dresech penaltu. K té se postavil právě Jaroslav Svozil a uzavřel tuto zapeklitou situaci nejlépe jak mohl - chladnokrevným zakončením do protipohybu Horkého.

Děkovačka pivínských hráčů společně s fanoušky po zápase s Velkými Losinami | Video: Deník/David Kubatík

„Upísknul se, no. Sám pak během dalších minut uznal, že měl gól nechat. To je ale fotbal a takové věci se holt stávají. Naštěstí jsem tu penaltu proměnil a všechno to dopadlo dobře. Musím se ale přiznat, že jsem něco podobného zažil poprvé," přemítal nyní už s klidem a lehkým nadhledem starší z pivínské bratrské dvojice, jehož sourozenec Martin má jen o dva roky méně.

V 63. minutě se pak hosté radovali znovu. Hlavní arbitr tohoto mače však tentokrát zareagoval správně, a tak tento výbuch radosti trval sotva dvě vteřiny. Branka nebyla uznána z důvodu postrčení bránícího pivínského hráče ve vápně. A tak přišel konec, po kterém si oba soupeři připsali do tabulky svůj desátý bod a zůstali na svých. Velké Losiny jsou čtvrté, Pivín o skóre pátý.

„Minulý týden jsme nepodali dobrý výkon, a tak jsme se tady chtěli trošičku rehabilitovat. A nebudu zastírat. Ano, přijeli jsme vyhrát. Soupeře jsme chtěli přehrát aktivitou, ale zejména ve druhé půli nám bohužel chyběla trochu větší kvalita na poslední čtvrtině hřiště. Gól, který jsme dali, rozhodčí neuznal, ale na to se nechceme vymlouvat. Takových akcí to jednoznačně chtělo mít více. Remíza na obou stranách je zasloužená," okomentoval utkání i zástupce druhé strany, kterým byl velkolosinský trenér Petr Strnad.

TJ Sokol v Pivíně - TJ Sokol Velké Losiny 1:1 (1:1)

Branky: 40. J. Svozil (pen.) - 31. Šafář.

Rozhodčí: Štětka - Kundrát, Vilímek. ŽK: Hegner, Šafář (oba VL). Diváci: 121.

Pivín: Běhalík - Vrba, Poláček, Večeřa (78. T. Ježek), J. Svozil, M. Svozil, Vyroubal (78. Valtr), Trajer, Musil, Bartoník, J. Ježek. (90. Vláčilík).Trenér: Pavel Valtr.

Velké Losiny: Horký - Thun, Barčík, Zatloukal, Demeter (59. Bližňák), Hegner, Horáček (61. Maňka), Šafář (72. Filip), Šinogl (72. Šefraný), Nevrlý, Hájek. Trenér: Petr Strnad.