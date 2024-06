Zajímavý zápas se odehrál v rámci 24. kola A skupiny olomoucké I. A třídy na hřišti Pivína. Domácí, kteří po skvělé většiny sezony právě drželi nelichotivou sérii tří proher v řadě zde totiž hostili doslova o holý život bojující celek Lesnice. V bojovném utkání se nakonec diváci dočkali čtyř branek, po dvou na každé straně. Se třemi body tak neodešel nikdo.

Radost pivínských fotbalisů po gólu na 2:1 do sítě Lesnice | Video: Deník/David Kubatík

Hra samotná příliš fotbalové krásy nepobrala, za což mohl do jisté míry i promáčený a těžký terén. To však bylo ze strany hráčů plně vykompenzováno bojovností, která byla z obou stran opravdu příkladná. Do šaten pak šli spokojeněji domácí, za které se ve 44. minutě prosadil jejich nejlepší střelec Jan Ježek.

„Byl to bojovný zápas na náročném terénu. Chtěli jsme odčinit tu minulou vysokou prohru z Loštic a myslím si, že vstup jsme měli dobrý. Měli jsme šance, byť tedy soupeř také hrozil. Ke konci poločasu nám pak vyšla taková naše klasická akce, po které jsem šel sám na gólmana," říkal po zápase sám 23letý borec, který letos dosáhl svého již 21. přesného zásahu.

Taktický plán na Kozlovice se rodil u makrely. Kostelec udělal krok k záchraně

Ve druhém poločase pak pomalu začal narůstat lesnický tlak, který nakonec vygradoval nešťastným vlastním gólem Stanislava Roubalíka a vyrovnáním na 1:1. O šest minut později pak sice domácí příznivce znovu rozjásal Martin Svozil, hosté však srovnali hned z dalšího protiútoku a stav 2:2 pak na světelné tabuli vydržel až do konečného hvizdu sudího Horáka.

„Starty do druhých půlek nám v poslední době nejdou. A když se nám povedlo jít do vedení i podruhé, nevydrželo nám ani minutu. Řekl bych, že remíza je zasloužená," řekl ještě k zápasu Jan Ježek.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Pivín tak už počtvrté v řadě nevyhrál a na svém kontě má po remíze 43 bodů. Druhé Bernartice a třetí Paseka jim navíc po svých výhrách utekly na pětibodový rozdíl a stejný je i jeho náskok na páté Loštice. Oproti tomu Lesnice stále utíká před možností sestupu, která může postihnout jeden, případně až tři nejhorší celky čtrnáctičlenné tabulky. Svěřenci Jana Knoblocha jsou nyní s 24 body desátí s pouhým bodovým náskokem na dvanáctý Protivanov a třináctou Náměšť na Hané.

„Bod bereme. Jedeme dál a uvidíme, zda nás přiblížil k záchraně nebo ne. Myslím si, že na to, jaký byl terén, se hrál velmi dobrý fotbal. A myslím, že i výsledek odpovídá dění na hřišti. Rozdílovým hráčem pak byl náš kapitán Ondřej Smyčka, rozhodoval ale výkon celého manšaftu. Prohrát tady by bylo nespravedlivé. K hladkému průběhu přispěli i rozhodčí. Myslím si také, že se museli bavit i diváci, kterých na to, jaké bylo počasí, dorazilo poměrně hodně," řekl lesnický lodivod.

Osud Jeseníku zpečetěn. Po prohře v Šumperku sestupuje, derby dohrál v deseti

Jeho celek teď ale nebude čekat nic jednoduchého. V předposledním kole bude hostit nepříjemný Protivanov a v tom posledním se vydá na hřiště třetí Paseky. „Protivanov máme doma a věřím, že když to zvládneme, tak to bude na dobré cestě. Bude to o klucích a jejich nastavení v hlavách," uzavřel Jan Knobloch.

TJ Sokol v Pivíně - TJ Sokol Lesnice 2:2 (1:0)

Branky: 44. J. Ježek, 76. M. Svozil - 70. S. Vrba (vl.), Š. Roubalík.

Rozhodčí: Horák - Majer, Mašek. Bez ŽK. Diváci: 151.

Pivín: Běhalík - Hyžďál, Valtr, T. Vrba, S. Vrba, J. Svozil, J. Ježek, M. Svozil, T. Ježek (58. Buchlák, 82. A. Vrba), Prečan, Večeřa. Hrající trenér: Pavel Valtr.

Lesnice: Glozyga - Seidl, Vašíček (82. A. Roubalík), Lejsal, Kutal (46. Bittner), Němec, Smyčka, Kobza, Ogrocki, Křenek, Ratiborský (55. Š. Roubalík). Trenér: Jan Knobloch.