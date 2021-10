Dub nad Moravou - Beňov 2:4

Branky: 32. Pazdera, 82. z pen. Kaiser - 9. Navrátil, 40. Dýčka, 51. Machač, 87. Greč.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „Trenér Beňova Pavel Hošek: Po neúspěších v posledních utkáních jsme konečně zabrali. I když se vítězství nerodilo hladce, tak jsme utkání zvládli. Úvod duelu nám vyšel dokonale, v 9. minutě se trefil Navrátil a branka nás evidentně uklidnila. Vypracovali jsme si další brankové příležitosti, ale opět jsme zklamali v koncovce. Domácí nás přeci jen zaskočili a ve 32. minutě srovnali brankou Kaisera. My jsme odpověděli po dlouhém autovém vhazování brankou ve 40. minutě, kdy se trefil Dýčka. Vedení jsme udrželi do konce prvního poločasu. O přestávce jsme si řekli, že se musíme vrátit k výkonu ze začátku utkání, lépe dostupovat domácí hráče, podržet míč. V 51. Minutě utekl domácí obraně Machač a navýšil naše vedení. Dub to, ale nezabalil a snažil se hrát. V 81. minutě po nařízeném pokutovém kopu snížili domácí na rozdíl jediné branky. Opět zbytečná komplikace. Nás nakonec vysvobodila branka J. Gréče v 87. minutě a tak jsme se konečně po čtyřech utkáních dočkali vítězství a zisku tří bodů.“

Troubelice - Paseka 3:0

Branky: 7. a 17. z pen. Kráčmar, 82. Ryšavý. ČK: 6. Vojtášek (P.), 75. Buchta (P.).

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Vstup nám vyšel tak, jak jsme chtěli. Po dobrém presinku Pavlíka, vyrobil stoper hostů chybu a hasil to zatažením za dres našeho útočníka - červená karta. Nařízený přímý volný kop zahrál excelentně Pavel Kráčmar a v šesté minutě jsme vedli 1:0. Po vyloučení se hosté semkli, bojovali, hráli dobře ve středové řadě a hledali rychlého Bareše. Ten nám utekl ve 12. minutě a po kontaktu ve vápně se hosté dožadovali penalty. Nejspíš oprávněně, kontakt tam byl. Stejná situace se objevila na druhé straně v 17. minutě po faulu na Oštádala. Tentokrát rozhodčí pískal a Pavel Kráčmar proměnil s přehledem na 2:0. Hosté neskládali zbraně. Stále měli čas s výsledkem něco udělat. Nebylo příliš znát, že hrají o jednoho muže méně. Po naší chybě musel zasahovat Vybíhal v těžké situaci, kdy jsme řešili situaci v pokutovém území lehkovážně. Nakonec jsme šli do kabin s vedením 2:0.

Ve druhé půli jsme potřebovali vstřelit uklidňující branku. Do šancí jsme se dostávali, dvakrát jsme přestřelili ze skvělých pozic. Uklidňující gól ale nepřišel, hosté kousali, měli tam standartní situace, které jsme přečkali. Rozhodující okamžik přišel v 75. minutě, kdy hostující kapitán Buchta viděl druhou žlutou kartu. Vytvořili jsme si další tři gólovky, bohužel bez efektu. Uklidnění přišlo v 82. minutě. Po rohu rozhodl zápas Ryšavý hlavou - 3:0

Bylo to derby se vším všudy. Góly, červené karty, emoce, početná návštěva. Nejhezčím momentem pro mě bylo, když v 80. minutě hostující hráč David Iša pomohl našemu hráči se zraněním ve hře, když byli hosté na míči a šli do útočné fáze. Hostující fanoušci a lavička jeho fair - play záměr nepochopili. Za mě, Davide, díky.“

Loštice - Bohdíkov 3:1

Branky: 41. a 75. Faltýnek, 85. Petrecký - 72. Kašpar.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Netradičně v sobotu dopoledne přivítaly Loštice na svém hřišti okresního rivala z Bohdíkova. Přestože hosté okupují v poměrně vyrovnané tabulce poslední místo, tak v Lošticích rozhodně, a to zejména v prvním poločase, nepředvedli vůbec špatný výkon. V první půlhodince zápasu si vytvořili tři šance, kdy neměli daleko ke vstřelení gólu. Ve 13. minutě kopali trestný kop zleva a jeden z jejich dlouhánů hlavičkoval těsně vedle. V 18. minutě utekl domácím hráčům téměř z půlky hřiště Kostiha, který v závěru své akce pálil nad. Ve 23. minutě po dlouhém autovém vhazování hostů skočil odražený míč k volnému Reichlovi, který mířil těsně nad.

Ve 29. minutě poprvé zahrozili domácí, když Faltýnek dostal balon za obranu, pěkně si ho zpracoval, ale jeho střelu stačil srazit na roh jeden z obránců. Chvíli na to musel pro zranění odstoupit Kneifel, který tak doplnil již početnou domácí marodku (Nedoma, Gereš, M. Krejčí, M. Kobza). I proto v Lošticích vyhlížejí závěr podzimní sezóny, až se hráči budou moct dát zdravotně dohromady. Za několik minut na to vyřadilo zranění ze hry na druhé straně zkušeného Šaba. Toto zranění zřejmě oslabilo hru Bohdíkova. Ve 40. minutě na půli hřiště vypíchl balon Petrecký a vyslal do brejku Faltýnka, který si položil gólmana a střelou do prázdné branky otevřel gólový účet zápasu. Těsně před koncem poločasu nedosáhl před brankou na míč Strouhal po centru Petreckého.

V 54. minutě po přihrávce zleva tvrdě hlavičkoval Čulík, ale pouze do gólmana. V 68. minutě zatáhl balon po levé straně Šváb, přihrál na malém vápně volnému Faltýnkovi, ale ten nasměroval míč těsně mimo. Chvíli na to skončila přízemní střela Mikeše kousek vedle vzdálenější tyče. V 72. minutě podklouzl při zpracování míče loštický obránce a střídající Kašpar šel sám na domácího brankáře, kterého s přehledem překonal a bylo srovnáno. Ale ne dlouho, protože v 76. minutě vstřelil po individuální akci rozdílovou branku Faltýnek. Těsně před koncem po dlouhém autu Ďurčeka propadl míč k volnému Petreckému, který nejdříve nastřelil na zemi ležícího gólmana, ale pak jej doklepl do prázdné branky.“