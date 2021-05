To nejzásadnější má v rukou stále vláda. Pokud nepovolí konání sportovních zápasů za účasti alespoň 40 lidí, je situace neřešitelná. Za předpokladu, že alespoň k tomu uvolnění dojde, otevírá se cesta dál.

„Pohár budeme řešit na STK příští týden. Bez diskuze prvním krokem je povolení od úřadů, i dál tam ale je několik úskalí. V této sezoně jsme například zvolili nový hrací model, který pro nás za stávající situace není tak výhodný,“ prozradil sekretář Olomouckého KFS Pavel Peřina.

O co konkrétně jde? Zbývá odehrát ještě poměrně dost zápasů. „V podstatě by šlo asi o pět hracích dnů,“ vysvětluje Peřina.

Pohárovou soutěž totiž na podzim hrály nejprve jen týmy z okresních soutěží mezi sebou. Vítězové se pak měli připojit ke klubům z krajských soutěží v další celokrajské fázi. Předkolo plánované na říjen už se ale neuskutečnilo. Stopku vystavil koronavirus.

„Mělo to být zatraktivnění, ale vzhledem k situaci je to teď vlastně proti nám,“ řekl sekretář.

Přesto se podle něj ještě soutěž dohrát dá.

„Pokud bychom začali 5. června, tak by to vyšlo tak, že poslední víkend v červnu by se hrálo semifinále a ve středu 30. června pak finále. Ale je to zatím opravdu jen úvaha. Budeme teprve komunikovat s kluby, zda by měly o dohrání soutěže vůbec zájem,“ řekl Peřina.

Dohrání pohárové soutěže zvažují i jinde po republice. Příkladem je třeba Uherskohradišťsko. Většinou jde ale o regiony, kde zbývá odehrát podstatně méně kol než v případě Olomouckého kraje.