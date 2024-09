Haná v nové sezoně šlape. Čím to je? Loňský ročník ukázal, že je potřeba kádr výrazně obměnit. Dohrávali jsme s jedním hráčem na střídání, navíc to byl šedesátiletý Ivan Jančiar. Nebylo kým prostřídat, navíc jsme byli povětšinou starší a 90 minut bylo už hodně.

Fotbal Hané je založen na kombinaci, je to tak?

Přesně. Běhat má míč. Za mě stoprocentně, běhání mě moc nebaví. Přece jenom už jsme zde starší hráči, tak je lepší si to dávat. Na běhání máme krajní záložníky, ti jsou na tom rychlostně velmi dobře. Na tuhle soutěž jsou ti kluci nadstandardní.

Před minulým ročníkem jste se vrátil ze zahraničí. Jak dlouho jste tam působil?

V zahraniční, konkrétně Rakousku jsem působil dvanáct let.

Jak vnímáte situaci, že najednou nepatříte k nejstarším hráčům mužstva?

Po letech v Rakousku, kde jsem byl vždycky nejstarším hráčem, jsem byl v Hané rázem tak čtvrtý, pátý nejmladší. Letos se to už ale změnilo, už jsem třetí nejstarší.

Fotbal, I.B třída, Haná Prostějov - Otaslavice, penalta | Video: Robert Bureš

Zmiňujete věk, baví vás ještě fotbal?

Ale jo, jinak bych ho nehrál. Sice už mi moc nevoní běhání, trochu zlobí kolena, ale baví mě to pořád.

Vždycky jste patřil k nejlepším střelcům. V Hané ale patří tahle pozice Patriku Gáborovi…

Ano, tady je to jinak. Ale nemuselo by to tak být. (úsměv) Kdyby mi kluci víc nahrávali, mohl jsem těch gólů dát víc. Patrik to ale má v sobě. Dokáže se dostat do šancí sám, jen je škoda, že jich spoustu nepromění.