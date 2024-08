Exkluzivně

Dobrou chuť k nedělnímu obědu udělali plejeři Hané Prostějov sobě i svým fanouškům. V dopoledním souboji I.B třídy, skupiny A rozstříleli protivníka z Otaslavic rozdílem šesti branek.

Trenéři se pochopitelně rozcházeli

"Obě mužstva chtěla hrát fotbal, to mě potěšilo. Postupem času se nám otevírala stále větší okna a dávali jsme góly prakticky do prázdné brány," komentoval domácí kouč Lubomír Keluc.

"Náš výkon byl strašidelný, jinak se to snad ani nazvat nedá," nebál se nazvat věci pravým jménem hostující lodivod Jan Frehar.

Haná, před sezonou notně posílená, se do soupeře pustila zhurta. Po pár minutách mohl skórovat Novák, ale vychytal ho Glouzar. Podruhé už ale slavil rychlonohý záložník Hané – 1:0.

Úvodní dvacetiminutovku pojali domácí házenkářsky a odevzdaně působícícho soupeře nepustili za polovinu hřiště. Odměnou jim byl i druhý gól, kdy po krásné kombinaci zakončoval Typner – 2:0.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Druhý gól Hané

"Začátek jsme totálně prospali a byli jsme rádi, že jsme inkasovali jen dvakrát," uznal Frehar.

Otaslavičtí se ale přece jenom dočkali. Prakticky po rozehrávce získali roh a z něj se prosadil hlavičkou Vogl – 2:1.

Hra se následně opticky vyrovnala, ale jen do závěru poločasu. Po kontaktu Šatného s unikajícím Gáborem se pískala penalta. Z ní pak zkušený světoběžník Radek Ošlejšek nedal Glouzarovi šanci – 3:1.

Podívejte se na penaltu:

Fotbal, I.B třída, Haná Prostějov - Otaslavice, penalta | Video: Robert Bureš

Další hřebík na sebe nedal dlouho čekat a po krásné akci se poprvé v utkání trefil do prázdné brány kanonýr Gábor – 4:1.

"Tam se ten zápas definitivně zlomil. Po tom našem kontaktním gólu jsme se trochu nadechli, ale po těch dvou zbytečných brankách soupeře bylo rozhodnuto už v poločase," měl jasno trenér hostů.

Vedro zbrzdilo fotbal

Druhá půle se už ve stupňujícím se vedru spíše dohrávala. Haná držela míč, ale Otaslavičtí se snažili zlepšeným pohybem hru vyrovnat. Domácí se dočkali další trefy opět zásluhou Gábora, který zakončil kontr z pravé strany střelou do odkryté brány – 5:1.

Na druhé straně mohla nachytat obranu Hané dvojice Chvojka – Hon. První jmenovaný vyvezl míč, krásným centrem našel mladého útočníka, jeho pokus z levé strany ale zastavila tyč.

Jak se střílí góly, se mohl nadějný útočník Otaslavic podívat na druhé straně. Patrik Gábor dostal míč na hranici šestnáctky, pohrál si se dvěma obránci i brankářem a v klidu uklidil míč k tyči – 6:1.

Závěrečný účet pak vystavila povedená kombinační akce, na jejímž konci stál Ošlejšek, ale mnoho nechybělo a do střelecké listiny se zapsal i jednašedesátiletý Ivan Jančiar.

Podívejte se na závěrečnou gólovou akci:

Fotbal, I.B třída, Haná Prostějov - Otaslavice, gól na 7:1 | Video: Robert Bureš

"V naší hře jsem viděl pořád hodně chyb. Hlavně po inkasovaném gólu, kdy jsme přestali dominovat na míči. Postupem času, kdy jsme soupeře unavili, se nám dařily akce na tři, čtyři přihrávky. Kdybychom proměnili všechno, co jsme měli, mohl být výsledek i dvouciferný," hodnotil Lubomír Keluc a dodal: "Myslím ale, že by si soupeř takový debakl nezasloužil. Snažili se hrát otevřeně, ale měli v obraně obrovská okna."

Situace není optimální…

Otaslavice tak mají po dvou duelech nula bodů a skore 2:11…

"Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Po pravdě si ale musíme přiznat, že to je horší, než jsme čekali. Hráči, kteří by měli být oporami hrají pod svými možnostmi a další, kteří by měli hrát, nejsou z různých důvodů k dispozici," uzavřel Frehar.

Haná bude chtít svou kvalitu potvrdit v neděli 25. srpna, kdy hraje na hřišti Troubek. Otaslavice touží po prvních bodech v domácím duelu s Tovačovem. Ten hrají v sobotu 24. srpna na domácím hřišti. Oba zápasy mají výkop v 16.30 hodin.