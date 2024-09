Prostějovská Haná přišla v Dubu nad Moravou o tři body a vedení v tabulce. Na hřišti v těsném sousedství řeky Moravy šli Hanáci čtvrt hodiny před koncem do vedení, které v závěru neudrželi. Museli se tak spokojit se ziskem jediného bodu. "Podle mého názoru jsme ztratili 2 body, domácí naopak získali dobrý bod," komentoval trenér Hané Lubomír Keluc.

Domácí klub dokázal v týdnu podmáčené hřiště na zápas ideálně vysušit. Od začátku se tak hrálo stylem nahoru dolů.

První šanci měli hosté, ale střela Nováka těsně minula domácí branku. O dvě minuty později vypálil na druhé straně Bundil, ale jeho střelu vyrazil gólman Vítek robinzonádou na roh.

V dalších šancích se ocitl kanonýr Hané Gábor. Nejprve z dobré pozice pálil mimo, následně chyběly centimetry po vysunutí Ošlejškem.

Góly nepadaly

"Do utkání v Dubu jsme vstoupili dobře, ale postupně domácí hráči dorovnali tempo hry, protože hru měli založenou na křížných balónech s minimální mezihrou. My, ale hráli bez útoku, protože jsme se zbytečně stahovali do zálohy a proto jsme pro obranu domácích nebyli nebezpeční," hodnotil bezbrankový poločas Keluc.

Ve druhém poločase oba týmy pokračovaly v nátlakové hře, ale obě obrany s gólmany byly na svém místě.

Udeřilo z čistého nebe!

Hostující Gábor zahrával rohový kop a jeho centr umístil Krupička hlavou do Pospíšilovy branky - 0:1.

Hanáci se však z vedení dlouho neradovali, protože se šest minut dostal k propadenému míči volný, čerstvě vystřídaný Zbožínek a zblízka vyrovnal - 1:1.

V úplném závěru střílel po centru z rohu Los, ale brankář Dubu Pospíšil byl u tyče včas a míč chytil.

"O poločasové přestávce jsme si řekli, že musíme být více nebezpečnější v útočné fázi. Hráči to plnili dobře a druhý poločas jsme byli mnohem nebezpeční než v prvním a jen díky neproměňování šancí bylo utkání nerozhodné," popisoval trenér Hané.

Výhra proklouzla mezi prsty

"Po vstřelené brance jsme bohužel nepřidali druhý gól a po propadnutém míči domácí srovnali. Do konce utkání jsme si vytvořili dvě velmi dobré příležitosti ke skórování a mohli utkání převážit na svoji stranu. Bohužel jsme už branku nevstřelili a utkání skončilo nerozhodně," dodal Keluc s tím, že za kvalitní výkon proti silnému soupeři hráče chválí.

"Dub má na 1.B třídu dobré mužstvo a doma body určitě ztrácet nebude. Vždy když jsem v Dubu tak si vzpomenu na úžasného kluka Peťu Pazderu, který tam vychytal penalty," uzavřel kouč zelenobílých.

close info Zdroj: se svolením Oldřicha Lošťáka zoom_in Fotbalisté Hané Prostějov uhráli v Dubu nad Moravou remízu - 1:1. 21. září 2024

V příštím kole čeká na jeho svěřence důkladná prověrka. Na hřiště do Vrahovic přijede vedoucí tým soutěže, rezerva Kozlovi. Utkání se hraje v neděli 29. září s výkopem v 15.30 hodin.

TJ Sokol Dub nad Moravou - Haná Prostějov 1:1 (0:0)

Branky: 84. Zbožínek – 72. Krupička.

Rozhodčí: Machala – Kašík, Fuchs. ŽK: 35.Krupička, 87.Hladký (oba H). Diváků: 125.

Dub: Pospíšil – Skopal, Bundil (82. T. Zbožínek), Hrabal (57. Janeček), Motáň, Künstler, Smékal, Šálek, Bartoň, Poprach, Prokeš. Trenér: Pavel Koral.

Haná Prostějov: Vítek – Kolář, Abrahám, Prokop, Cibulec (46.Hladký) - Krupička - Novák, Los, Typner - Gábor, Ošlejšek (71. Jančiar). Trenér: Lubomír Keluc.

Spoluautor: Oldřich Lošťák