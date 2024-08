Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Byli jsme stoprocentně lepší. Vytvořili jsme si hrozně moc šancí, drželi jsme míč. Našemu výkonu nemám a všem klukům co vytknout. Dokázali jsme nejlepší tým této soutěže jasně přehrát a nepustili jsme je prakticky k ničemu. Jediné, co tomu chybělo, byl vstřelený gól…

V sestavě vás bylo několik z áčka, bylo vidět, že chcete hodně vyhrát, že?

Je přece jasné, že jako hráči prvního mužstva musíme být na hřišti vidět. Ten rozdíl několika soutěží musí být znát. Vyhrát jsme chtěli hodně, všichni se chceme dostat do sestavy áčka.

Nepovažujete krajský přebor za degradaci?

Vůbec. Já osobně jsem rád, že vznikl rezervní tým a můžeme si zahrát. Vnímáme to tak všichni. Aktuální situaci beru s pokorou. Je to fotbal, jednou jste nahoře, podruhé dole.

Je pro vás velkou motivací návrat do sestavy pro druhou ligu?

Já jsem nastavený tak, že pracuji pořád stejně. Tedy naplno. V béčku chci klukům pomoci a vždycky odvedu stoprocentní výkon. Pro návrat do sestavy áčka dělám všechno.

Takže jste přesvědčen o tom, že šance přijde?

Je potřeba sklopit hlavu, makat a čekat na svou šanci. A až přijde, tak ji chytit za pačesy a využít. O ničem jiném to není.

Zpět k zápasu. Začal jste na kraji obrany, ale postupem času jste se vytáhl nahoru…

My jsme tak byli domluvení s trenérem. Potřebovali jsme dát gól. Navíc Kuba Čermák, který přišel na druhý poločas je obránce, tak jsme se prohodili. Šance jsme si vytvořili, ale neproměnili je.

Jak dlouho jste nedal gól v mistrovském zápase?

No, vzhledem k tomu, že jsem se v posledních sezonách přesunul do obrany, jich moc nebylo. Celkově jsme ale jako tým moc gólů nedávali. Teď jsem se ale párkrát trefil v přípravě, tak věřím, že to zase začne padat. Já se z toho určitě nepoložím. Budu makat dál naplno.

