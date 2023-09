„Zápas možná podle výsledku vypadá jednoznačně, ve skutečnosti takovým začal být až ve druhém poločase. Do té doby to z obou stran bylo takové nemastné - neslané. Pak už ale začal být rozdíl mezi oběma celky opravdu rapidní," zhodnotil průběh zápasu ostrostřelec Brodku u Prostějova.

Ten se poprvé gólově prosadil hned ve 46. minutě, potom se trefil třikrát v rozmezí 56. a 63. minuty a v 84. pak uzavřel skóre na jeho konečné podobě 5:1. O jediný úspěch hostující strany se postaral v minutě 80. 32letý Radek Neckář.

„První gól padl z rohu poté, co gólman pozdě vyběhl a já ho přeskočil. Druhý byl také z rohu, kdy gólman míč vyrazil pod mé nohy a pro mě už to bylo jednoduché. Třetí jsem dal po centru mého spoluhráče, který mě našel na penaltovém puntíku. Čtvrtý pak byl zase z rohu, kdy jsme znovu přeskočil brankáře. Při pátém jsem chtěl centrovat, ale míč mi sjel z nohy a zapadl do branky," popisoval v civilním životě osmnáctiletý student strojařiny.

Brodeckému Sokolu se zatím poměrně daří. V prvním zápase sezony sice jen remizoval 1:1 s Radslavicemi, potom už ale přišla vítězná vlna, která trvá doteď. Po vítězstvích 3:2 v Otaslavicích a doma proti Tovačovu přišel triumf 4:2 na hřišti Dubu nad Moravou a nyní tedy 5:1 s Vrchoslavicemi. Fanoušci z obce se zhruba 1500 obyvateli si tak mohli alespoň pro tuto chvíli zlepšit chuť po minulém devátém místě.

„Upřímně jsem takovýto vstup do soutěže nečekal. V minulé sezoně jsme zvenku přivezli pouhé čtyři body. Možná to ale bylo tím, že jsme si na tu soutěž teprve zvykali a teď už jsme věděli, do čeho jdeme," vysvětlil fanoušek Cristiana Ronalda a Realu Madrid.

Prostějov míří v poháru do Jablonce, Sigma do Záp. Uničov má Pardubice

Alespoň do druhé ligy

A obrovský vzestup zaznamenal i samotný Dvořák, který v minulé sezoně zamířil do sítě svých soupeřů jedenáctkrát a nyní už má po pouhých pěti odehraných zápasech na svém kontě devět zářezů. Samotný hráč má však pro tento jev poměrně jednoduché vysvětlení. „Bylo to dáno tím, že jsem předtím hrál na levé záloze a teď, tím, že nám chybí jeden útočník, jsem byl přesunut na hrot,“ říká.

„I tak je to ale pro mě celkem příjemné překvapení. Už jsme ale asi hroťáka znovu našli v osobě Tomáše Doležala, a tak se nejspíše vrátím zpátky. I tak bych ale chtěl v sezoně dosáhnout alespoň na patnáct branek,“ dodal.

Jak už bylo řečeno, Zdenku Dvořákovi je teprve osmnáct let a má tak celou kariéru teprve před sebou. A nutno dodat, že nemíří úplně nízko. „Ambice mám alespoň na druhou ligu. Bývalý trenér mě chtěl v patnácti letech posunout do Sigmy Olomouc. Tam jsem se ale nějak necítil, a tak jsem se vrátil. Před touto sezonou jsem pak dostal nabídku z Lipové. Klub ale ještě vyčkává, než mě někam pošle,“ uzavřel.