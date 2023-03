Jedenácté místo a jedenáctibodový náskok na poslední Lutín. To je bilance, se kterou bude vstupovat do druhé poloviny soutěže tým Konice. V zimní pauze zaznamenal čtyři odchody. Brankář Vojtěch Nakládal zamířil do HFK Olomouc, Ondřej Procházka do Klenovic a další dva důležití hráči posílili konkurenty z Prostějovska.