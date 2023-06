Adam HladkýZdroj: Zdroj: FAČR„Za mě byl obrovský rozdíl v motivaci obou týmů. Libina si totiž záchranu zajistila již dříve a přijela bez několika výrazných opor. My jsme oproti tomu museli uhrát minimálně bod. Nastoupili jsme tedy do toho mnohem rázněji a naštěstí se nám podařilo i proměňovat šance. Po chvíli už to ze soupeřovy strany bylo tak rozhozené, že výsledek nakonec působí až poměrně zvláštně," shrnul zápas do několika vět 31letý plumlovský kapitán s dodatkem, že si na moc podobných zápasů ze své aktivní hráčské činnosti nevzpomíná.