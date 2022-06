A svoji bilanci mohl ještě vylepšit. V poslední minutě totiž odmítl šestý gól, když nastřelil pouze tyč. „Mohlo to být ještě lepši,“ usmíval se.

„Ale už i tak byli spoluhráči překvapení, protože většinou se mi tolik nedaří a hodně šancí spálím. Tentokrát to tam padalo,“ pokračoval borec, který na utkání přijel z výstavy psů, čemuž se ve volném čase věnuje.

Díky pětigólovému duelu přeskočil v tabulce střelců o dva góly Martina Bačíka. Sezonu zakončil na 26 gólech. „Nejlepší sezona to ale není, už jsem jich jednou dal asi 28. Bylo to tak čtyři roky zpět. Dokonce už i krále střelců jsem jednou vyhrál, ale žádné ocenění za to není,“ popisoval Fišara.

V Kojetíně fotbal nejspíš nebude. Ostuda, má ho každá vesnice, říká Žůrek

Nyní se jím stal i přes to, že Náměšť na Hané dlouho hrála o setrvání v I. A třídě a nakonec skončil tým až dvanáctém místě. Nebývá obvyklé, že by nejlepším kanonýrem soutěže býval hráč z chvostu tabulky.

„Jsem celkem rychlý a hraje se to na mě. Je to taková naše taktika. Jsem za to určitě šťastný. Vždycky mám cíl, abych dal alespoň těch dvacet gólů,“ objasnil.

Nic ale není zadarmo. V Náměšti na Hané dávají do kabiny za hattrick litr alkoholu. „Takhle sezona už mě nějakou tu kořalku stála,“ potvrdil Fišara.

Ten nikdy neokusil fotbal jinde než právě v Náměšti. Hraje jej tam od deseti let a ve své kartě nemá jediný přestup. „Nabídky byly, ale byl to krajský přebor, maximálně divize, takže nic lákavého, pro co bych ze svého klubu odešel. Hraji to hlavně pro lidi, je nás málo a bylo by mi blbé odcházet i vůči klukům. Horko těžko by za mě někoho sháněli. Dalo by se říct, že jsem takový zdejší srdcař. Kdybych měl dvacet, tak bych možná nějakou nabídku zvažoval,“ rozpovídal se.

A nabídka samozřejmě přišla také po této úspěšné sezoně. A znovu z vyšší soutěže. „Volali mi z Konice, která postoupila do krajského přeboru, ale není potřeba nikam chodit,“ uzavřel Fišara.

Nevídaný mač. V Loučce nedal ani jeden tým dohromady 11 hráčů, padlo 13 gólů