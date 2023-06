Čtyři body náskok na posledního měl Plumlov kolo před koncem ještě v úterním vydání tabulky. Jenže to už věděl, že to tak nezůstane. Lesnice podala protest na neoprávněné nasazení hráče Petra Matouška.

„Jeto pravda. Měli jsme velkou marodku a problém dát sestavu dohromady. Hrával za nás v minulosti, teď hraje v Rakousku a chtěl nám pomoci. Nebudu hrát mrtvého brouka,“ uznal předseda Plumlova Radek Bureš pochybění.

„Proti nám hrál jeho bývalý spolužák z vysoké, který ho poznal a viděl, že není v zápise. Poslali fotodokumentaci ze zápasu, fotky z facebooku a podobně,“ popsal Bureš, jak k odhalení došlo.

Disciplinární komise rozhodla o kontumaci utkání výsledkem 0:3. Původně duel skončil 2:2 a Plumlovu tak v tabulce I. A třídy, skupiny A odečetl jeden bod. „Rozhodla, jak rozhodla. My to respektujeme a nebudeme se odvolávat,“ sdělil Bureš.

Jenže ztráta jednoho bodu nemusí být jediným trestem. Plumlov je rázem opět v ohrožení sestupu. Na poslední Chomoutov má kolo před koncem náskok tří bodů, ale horší vzájemný zápas. Na předposlední Protivanov náskok jediného bodu, stejný vzájemný zápas a lepší skóre o jeden gól. Pokud by se ale všechny tři týmy seřadily se stejným počtem bodů, byl by na tom v minitabulce vzájemných duelů Plumlov nejhůře - získal se soupeři jen tři body, zatímco Protivanov pět a Chomoutov dokonce sedm.

„Může nás to zpětně mrzet, ale beru to, jak to je. Kdybychom tam přijeli s dorostenci, asi bychom ten bod stejně neuhráli,“ říká Bureš.

V závěrečném kole změří Plumlov doma síly s jedenáctou Libinou, Protivanov zajíždí na půdu deváté Olešnice a Chomoutov hraje u šestých Troubelic.

„Musíme být namotivovaní, stačí nám bod. Případně musíme spoléhat, že Chomoutov nevyhraje, nebo Protivanov prohraje,“ je si vědom předseda.

„Každopádně je poučení pro příště, že se to dělat nemá. Zkusili jsme to, nevyšlo to,“ uzavřel Radek Bureš.