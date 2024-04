Zimní dril, po kterém se kanonýr Patrik Gábor prosadil do základní sestavy divizního Kostelce prozatím přišel vniveč. Šestadvacetiletý ofenzivní fotbalista sice 8. března přestoupil z Hané Prostějov do Kostelce na Hané, za čtrnáct dní ale putoval zpět.

„Je to jednoduché. Nevěděli jsme, jestli se prosadí. Byla tam dohoda mezi kluby, že pokud za něj Kostelec nedá Hané Prostějov náhradu, tak se vrátí. Navíc se jim zranili hráči, tak se to urychlilo, aby hned v prvním jarním zápase nastoupil za Hanou. My jsme nebyli schopni jim nikoho poslat. Žádný hráč tam nechtěl,“ objasnil kouč Kostelce Lubomír Keluc.

„Jsem z toho strašně zklamaný, čtyři dny jsem z toho byl mimo. Navíc, když jsem se prosadil do základní sestavy a odehrál v ní dva zápasy, které jsme vyhráli. Trenér Keluc mě chtěl do kádru,“ litoval sám Patrik Gábor.

„Na divizi rozhodně má a je to pro nás ztráta. Na druhou stranu dostanou šanci jiní, máme široký kádr a ti hráči musí ukázat, že na to mají a patří do základu,“ dodal Keluc.

Nyní tak Gábor naskakuje místo divize v I. B třídě, skupině B - tedy o tři soutěže níž! Že by na něm ale byla vidět nějaká zášť? To ne. V prvním kole krajské soutěže dal dva góly. O týden později tento počin zopakoval.

Roli totiž hraje to, že s divizním celkem nadále alespoň trénuje a ve hře je jeho letní přestup. „Mám motivaci. Musím trenérovi ukázat, že mám zájem. Chci se do Kostelce dostat. Jsem s tamním trenérem pořád v kontaktu a budu se s nimi připravovat, abych udržel jejich tempo,“ řekl jasně Gábor.

„Navíc Haná má jen úterní tréninky, v Kostelci se trénuje třikrát týdně a přijde tam sedmnáct kluků, opravdu se bojuje. Hodně mě to posouvá, za tři měsíce v přípravě jsem se zlepšil hlavně po fyzické a taktické stránce. Zvykl jsem si i fotbalově a rychlostně se posunul. K tomu ještě chodím teď běhat i ve volném čase,“ vypočítával.

„Je dobře, že trénuje pravidelně u nás, protože kvalitativně nebude mít takový zápas, jaké jsou v divizi,“ dodal Keluc.

Přece jenom rozdíl mezi I. B třídou a divizí je obrovský. „Když jsem nastupoval k prvnímu diviznímu zápasu v Rýmařově, tak jsem byl nervózní, ale po prvním doteku to ze mě spadlo. Byl to velký skok, není na nic čas, zpracujete míč a hned ho musíte dát. Musíte být neustále v náběhu a chodit si pro balony. Hraje se ve vysokém tempu a musíte makat,“ popisoval.

I proto jej překvapilo, že se do základní jedenáctky dostal. „Myslel jsem, že budu náhradník - dvanáctý, třináctý hráč. Trenér mě ale pořád ujišťoval, že na to mám a věřil mi. Potom mi říkal, že jsem ho nezklamal,“ potvrdil Gábor.

V Kostelci navíc s Gáborem také experimentovali. „Zkoušeli mě na obou krajích zálohy, ale tam jsem se ztrácel, je to hodně nahoru, dolů. Lépe se cítím uprostřed hřiště nebo na podhrotu, kde mám více míčů a můžu se otáčet směrem nahoru,“ líčí Gábor.

Momentálně tak má ambici jasnou, být nejlepším střelcem I. B třídy. V minulé sezoně zvládl v sedmnácti zápasech šestnáct branek. V té probíhající naskočil do patnácti duelů a dal dvacet gólů. Vede tak tabulku kanonýrů o dva góly před kožušanským Martinem Thomasem.

„Je tam vidina, vyhrát korunku pro krále střelců. Musím mít nějaké výkony, aby je trenér Keluc viděl. Bude pro mě jen dobře, pokud se mi to povede. Je to můj cíl, stejně jako pracovat a zlepšovat se. Chtěl bych trenérovi Kelucovi poděkovat za jeho zájem a možnost nadále trénovat s Kostelcem. Díky tomu mám nadále motivaci a chci se tam dostat. Věřím, že to vyjde v létě. Pokud mi to ale Haná neumožní, tak už nebudu mít do fotbalu vůbec chuť a budu velice zklamaný,“ řekl na závěr Patrik Gábor.