„S přípravou jsem celkem spokojený. I když se nějaké rezervy, například v docházce, najdou vždycky. To je však dáno tím, že kluci pracují na směny," říká konický trenér Petr Ullmann. Od 21. ledna jsme trénovali dvakrát až třikrát týdně a do toho jsme také absolvovali kondiční soustředění v Jeseníku nad Odrou. Tam jsme se už sešli všichni, za což jsem rád," dodává.

Zimní příprava aktuálního lídra 1. A třídy se neskládala pouze z tréninků, ale také z přípravných zápasů. Těch Ullmannovi svěřenci odehráli celkem sedm a soupeři jim byly např. divizní Nové Sady či Litovel, Lutín, Svitavy a Jaroměřice z krajských přeborů. Právě s Jaroměřicemi odehráli generálku, ve které zvítězili 5:1.

Z tohoto zápasu jim ale zůstala pachuť v podobě zranění jedné ze svých stálic. „Adam Širůček si bohužel při hře přetrhl achilovku. A aby toho nebylo málo, tak si ještě František Plajner při tréninku přetrhl pro změnu přední křížový vaz v koleni. O oba jsme přišli minimálně na půl roku, ne-li na rok," smutnil konický lodivod.

Nečekaná změna v kádru

Nedílným stavebním kamenem konického podzimního úspěchu byl bezpochyby brankář Patrik Huňka, který vychytal hned deset čistých kont. Nyní však nastane změna. „Naše vedení se rozhodlo jít jiným směrem než doposud. Patrika by tak měli v bráně zastoupit dva mladí kluci. Jedním z nich je devatenáctiletý Marek Hradečný z Prostějova, druhým pak Adam Vičar, který prošel mládeží Sigmy Olomouc a naposledy chytal v Šumperku. Oba jsem už viděl chytat a myslím, že jsou zcela vyrovnaní. Zdobí je navíc výborná hra nohou, což je v dnešním fotbale podstatné. Dále mají dobré čtení hry a jako bonus velkou tréninkovou píli. O celkovou porci zápasů by se tedy měli podělit," říká Ullman a dodává: „Ve výsledku jsem vlastně rád, že máme dva gólmany. Nikdy totiž nevíte, co se může stát."

Ani co se týče hráčů v poli ale konický fotbal zrovna neprodělal. „Jsem rád, že jsme nakonec dotáhli roční hostování Michala Škrabala. Dvacetiletého bývalého mládežnického reprezentanta, který si prošel akademií Slovácka a naposledy hrál v Nových Sadech. Dále jsme na poslední chvíli přivedli Adama Vyroubala z Prostějova. S tím počítám jako s alternativou za zraněného Plajnera. Jsem také rád, že se nám podařilo udržet Romana Kameného, Filipa Drešla či Jirku Jašíčka a prodloužit půlroční hostování Martinu Neoralovi a Davidu Pospíšilovi, " vypočítává s notnou dávkou optimismu v hlase.

O klubových plánech do budoucna

Díky svým skvělým podzimním výkonům mají Koničtí obrovskou šanci na postup do krajského přeboru, ze kterého sestoupili přesně před sedmi lety. „Postoupit samozřejmě chceme. I kluci to tak cítí. Jsou odhodlaní se o to s Olešnicí porvat," říká šéf konické střídačky. „Už by to také bylo načase. Jsem u týmu už šestou sezonu. V první se mi ho podařilo zachránit, v dalších dvou jsme skončili druzí a další dvě se pak nedohrály kvůli covidu. Nyní je týmová morálka vysoká a sám jsem zvědav, jak nám to vyjde," dodává.

A jaké jsou konické plány do nejbližší budoucnosti? „Chceme dostat klub do krajského přeboru, hrát v něm důstojnou roli, zapracovávat mladé kluky, udržet dorost v krajském přeboru a také již od příštího roku založit B-tým. V klubu totiž chceme dávat co nejvíce prostoru mladým a nejít cestou drahých nákupů." vyjmenovává. „Dále chystáme další velké investice do areálu. Hlavně do oplocení, nových tribun a střídaček. Příští rok navíc oslavíme 90 let klubu, na což už se také začínáme připravovat," uzavřel Petr Ullmann.