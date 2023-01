Jak ale říká dál, mohlo všechno být trochu jinak. Bylo totiž dost zápasů, které mohly skončit mnohem lépe, než nakonec skončily. „Jeden příklad za všechny. V Konici jsme většinu času dominovali a nakonec prohráli. Ten zápas měl skončit úplně jinak a dodnes ho mám před sebou," připomněl zápas čtrnáctého kola, ve kterém jeho svěřenci vedli brankou Klimeše, ale nakonec prohráli 1:3.

Absence Vyhlídala byla znát

Tradiční účastník krajského přeboru má po šestnácti odehraných zápasech na svém kontě 23 bodů za šest výher a pět remíz. Kdo tým k tomuto výsledku hlavně dovedl?

„V brance jsme se opírali o vyrovnanou dvojici Holásek-Kalmár. Dále nás táhli Ondra Milar v obraně, v záloze Karel Spáčil a v útoku náš nejlepší střelec Kuba Vyhlídal, který právě v těch posledních pěti zápasech absentoval a bylo to znát," vyjmenovává.

Jarní část borci z Lipové odstartují v sobotu 25. března na hřišti čtrnácté Mohelnice. Do té doby bude trvat nedávno zahájená zimní příprava.

„Začali jsme teď v úterý. Trénovat budeme na umělce v Prostějově, kde se budeme chtít hlavně zaměřit na kombinační fotbal s útočnými výpadu obránců. Dále pak na rozehrávku, která nás na podzim několikrát potopila," vysvětluje.

Milar se bude nahrazovat těžko

Co se pak týče podoby kádru, příliš mnoho změn by nastat nemělo. Úplně totožná ale sestava týmu z obce o zhruba sedmi stech obyvatelích také nebude.

„Většina přestupů ještě není ukončená, nerad bych o nich tedy mluvil. Dále se nám bohužel do Ostravy přestěhoval Ondra Milar, základní kámen letošní defenzivy a v minulém ročníku náš nejlepší střelec. Bude těžké jej nahradit. Nahradit by ho mohl Luboš Machynek, který se vrací po zranění. Po operacích se pak také vrací Tomáš Hrušák a Sebastian Palla," popisuje.

A jaké jsou ambice týmu do jarní části? „Budeme chtít hrát atraktivní fotbal, který by nás posunul alespoň do první pětky. Co se pak týče boje o postup, myslím si, že se rozhodne mezi celky Jeseníka a Čechovic," uzavřel Pavel Růžička.

Zimní přípravné zápasy Lipové



28.1. 16:00: vs. Šternberk (Prostějov Olympijská)

4.2. ??? vs. Boskovice (Boskovice)

12.2. 17:00 vs. Skaštice (Prostějov Olympijská)

18.2. 15:00 vs. Určice (Prostějov Olympijská)

25.2. 10:00 vs. Rudice (Prostějov Olympijská)

4.3. 16:00 vs. Kostelec na Hané (Prostějov Olympijská)

12.3. 15:00 vs. Těšnovice (Prostějov Olympijská)