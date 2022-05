„Už se to blíží do finiše a s týmem i vedením máme společnou myšlenku, na postup. Máme už přece jen vybudovaný nějaký bodový náskok. Ten ale ještě není tak markantní, aby to stačilo,“ říká bývalý druholigový záložník Jan Šteigl.

„I z toho důvodu jsme při nástupu do toho posledního zápasu byli malinko nervózní a nehráli s takovou pohodou, jak jsou naši fanoušci zvyklí. A odráželo se to i na naší hře. Sice jsme dali brzký první gól, což nám pomohlo, ale výkon, zejména v první půli, určitě nebyl adekvátní našim ambicím,“ pokračoval.

O přestávce se ale čechovičtí borci psychicky zvedli a do druhé půle vlétli tak, jak se na lídra soutěže patří.„ Pak už to bylo o něčem jiném. Začali jsme hrát naši hru a zlepšilo se to. Při svém prvním gólu jsem přehodil gólmana. Při druhém jsem si zpracoval míč po autovém vhazování, popotáhl jsem si jej a usměrnil k tyči. Třetí gól byl podobný tomu prvnímu, akorát padl z druhé strany. No a ten čtvrtý padl trochu se štěstím. Vzal jsem to na sebe a nakonec dokličkoval s míčem až do brány,“ popisoval šťastný střelec.

A protože nic není zadarmo, i v Čechovicích se musí za úspěch zaplatit určitá daň. „Člověk si říká, že když odvede dobrou práci a pomůže klubu k výhrám, tak by snad měl něco dostat on. Nakonec je to ale naopak. Sice to nepočítám, ale na nějakou tu bečku jsem už za tuto sezonu přispěl,“ smál se bývalý hráč Prostějova či Líšně.

Potvrzeno. Pavel Šustr se vrací na lavičku Prostějova

Střelecký limit nemám

Co se týče tabulky střelců, tak tu Jan Šteigl zatím jasně ovládá. Na střelecké pažbě má již 32 přesných zásahů, což je téměř polovina všech letošních čechovických branek. Kolik by jich chtěl ještě do konce sezony zvládnout? „Nemám žádnou představu. Ani hranici, které bych se chtěl přiblížit. Každý zápas je jiný a já sám se nechám překvapit, kolik jich ještě nastřílím. Do téhle soutěže jsem si přišel už vyloženě jenom zahrát,“ vysvětluje.

„Tehdy se mi už ani nechtělo nějaký fotbal hrát. A když už, tak jedině v Čechovicích. Jsem jedině rád, že když už jsem tam přišel z takové úrovně a něco se ode mě čekalo, tak jsem nikoho nezklamal,“ dodal skromně.

Kdyby přišla skutečně zajímavá nabídka….

A jak to vidí se svým potenciálním návratem k profesionálnímu fotbalu? „Musela by přijít pouze nějaká skutečně zajímavá nabídka. Alespoň druhá nebo třetí liga, ale to už asi nehrozí. Ani nad tím nepřemýšlím,“ prozrazuje.

Ohlasy z nižších soutěží: Za Loštice pálil trenér, Olešnice padla v Troubelicích

Doufám, že je smeteme

Hned v příštím zápase čeká Čechovice poměrně složitý zápas. Jako lídr soutěže se totiž vydají na půdu druhých Hluboček. Ty na ně nyní ztrácí šest bodů, nutno však dodat, že ale mají o zápas více.

„Jsme první a chceme si náskok udržet. Věřím ale, že v Hlubočkách to nebude nic jednoduchého, protože se určitě budou chtít na nás nějakým způsobem dotlačit. My tam ale budeme chtít předvést výkon, který jsme odvedli v druhé půli s Určicemi a doufám, že je smeteme. A když ne, tak prostě přijdou další zápasy,“ říká poměrně v poklidu.

Nová životní kapitola

Po ukončené profesionální kariéře zkoušel Šteigl své štěstí u policie. I to už je ale minulost. „U policie už nejsem. Nakonec jsem si priority přestavěl úplně jinak a našel jsem si jinou práci, ve které jsem spokojený. K tomu mám navíc jako koníček grafický design, kterým si přivydělávám a snad se jím jednou v budoucnu budu moci živit. To je teď jeden z mých největších snů,“ uzavřel.