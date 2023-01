Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková„Začal jsem zhruba v osmi letech v Kostelci na Hané, kam mě dovedl můj nevlastní otec Jan Vítek. Ten je také brankář, aktuálně soupeř právě z Kostelce. A kromě Manuela Neuera je to můj další brankářský vzor. Chytával například druhou ligu v Líšni" líčí.

„Na fotbal jsem přešel z házené a na prvním turnaji jsem hrál v útoku. Pak jsem ale zaskočil za zraněného gólmana a od té doby jsem už v bráně zůstal. A musím říct, že mě to ani jinam netáhlo. Zčásti proto, že jsem nikdy nebyl úplně běhací typ," dodává s lehkým úsměvem.

Penaltový expert

Od té doby se brankářský um Marka Hradečného vyvíjel až do dnešních dní, kdy je v pouhých dvaceti letech oporou druhého celku krajského přeboru. Už v historii ale přicházely různé dílčí úspěchy. A některé z nich jsou i poměrně dost zajímavé.

Ve stínu kanonýrů a hvězd v poli jsou často opomíjeným klíčovým jazýčkem na misce vah mezi úspěchem a neúspěchem. Co by se stalo, kdyby Emiliano Martinez ve finále MS v Kataru nepředvedl fantastický zákrok v závěru prodloužení? Také brankáři bývají hrdiny okamžiku

„Před nějakými deseti lety jsem na turnaji v Kroměříži chytil penaltu Jáchymu Šípovi. On to totiž kopl kousek od prostředka na pravou stranu. A já v té chvíli nějak zaškobrtl a do střely spadl. Chycená ale byla," směje se.

O tom, že to ale nebyla jen náhoda, jak by se snad mohlo z tohoto popisu zdát, ale svědčí jeho další slova. „Já jsem zhruba v patnácti letech v Kostelci na penaltách začínal. V té době se totiž kopaly vždy po nerozhodném výsledku a já byl takový jejich trumf. Za celou dobu se mi stalo snad jen jednou nebo dvakrát, že bych je prohrál," konstatuje student oboru Stavebnictví.

Nikdo to nečekal

Čechovice, ve kterých nyní Hradečný poměrně pravidelně nastupuje, jsou letošním nováčkem krajského přeboru, který však překvapuje všechny okolo včetně snad i sebe. Ze šestnácti zápasů svěřenci kouče Koláčka devětkrát vyhráli a třikrát brali bod za remízu. Zaujímá tak druhé místo s pouhou jednobodovou ztrátou na první Jeseník.

„Snad nikdo nečekal, že budeme po podzimu v takovéto pozici. Druzí jsme naprosto zaslouženě. A nechybělo mnoho a mohli jsme být klidně i první. I přesto ale zůstáváme nohama na zemi a naší jarní ambicí je zůstat v horní polovině tabulky," zachovává si ale skromnost a pokoru.

A kde vidí důvody tohoto nebývalého úspěchu? „Je to jednoduché. Makáme jeden za druhého, chodíme poctivě na tréninky a nehádáme se kvůli blbostem," říká gólman, kterému se zatím také velice dařilo. Z jedenácti startů si totiž připsal na své konto hned pět vychytaných nul. „Je to samozřejmě skvělé. Není to ale jen má zásluha, ale zejména celého týmu," vzdal hold svým spoluhráčům.

Pekič? Skvělá konkurence

Jak můžeme dnes slýchávat všude okolo, jedním z nejdůležitějších faktorů potřebných pro správný vývoj mladých sportovců je zdravá konkurence. A tu Marek v Čechovicích skutečně má. Jeho dvojkou je totiž jednadvacetiletý Lukáš Peka, který si stejně jako on prošel mládeží Prostějova a navíc také Slovácka. Ten na podzim nastoupil pětkrát a připsal si další dvě čistá konta.

„Pekič je výborný gólman, se kterým se známe už z Eskáčka. A já musím každý trénink pracovat tak, abych byl čím dál lepší a lepší. Je to skutečně velká konkurence," říká.

Priorita? Maturita!

Jak ale sám dvacetiletý sportovec přiznává, byl by rád, kdyby se krajský přebor nestal jeho stropem. „Určitě bych se chtěl podívat výš. Krůček po krůčku bych si chtěl vyzkoušet divizi a když se bude dařit a naskytne se zajímavá nabídka, tak proč ne," popisuje. „Letos ale maturuji, což je pro mě priorita," dodává hned druhým dechem.

A jelikož má za sebou na podzim již těch jednou zmíněných pět čistých kont, nemohla nepadnout otázka na pokuty právě za tento počin.

„Pokuty máme a nerad je platím. Je to stovka, takže jen za podzim jsem zaplatil už 500 korun. A musím říct, že pro mě osobně už to jsou celkem velké peníze," uzavřel s hořkým smíchem Marek Hradečný.