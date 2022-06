„Teď jsou to fakt super pocity. Jsme rádi, že jsme to nakonec dotáhli po minulém týdnu, kdy se nám to nepodařilo, do zdárného konce a mohli jsme to oslavit doma před našimi skvělými fanoušky," rozplýval se těsně po zápase a následných oslavách na hřišti čechovický kapitán Jan Walter.

A nutno dodat, že něco jako postup není v Čechovicích zrovna každoročním chlebem. Vždyť naposledy se jim tento úspěch podařil v roce 1994, tedy před předlouhými 28 lety. Od té doby borci z předměstí Prostějova několikrát atakovali nejvyšší příčky, vždy se však našel někdo, kdo je nakonec předstihl. Až doteď.

„28 let je skutečně dlouhá doba. Letos se tady ale sešel super tým a moc si vážíme toho, že jsme to mohli být zrovna my," pokračoval borec, který si zde kroutí svou již šestý rok.

A kdy v průběhu úspěšné sezony začal už pomalu cítit, že by to mohlo konečně klapnout? Pro mnohé překvapivě až v zápase s Protivanovem. „Bylo to asi po pěti minutách druhé půle, kdy jsme rychle zvýšili na 4:0. Do té doby jsem byl stále v takovém napětí, protože znáte to, člověk nikdy neví. Samozřejmě jsme ale už před zápasem byli přesvědčeni o tom, že dokážeme Protivanov porazit za tři body a už to konečně urveme," popisuje.

Sehranost i faktor Šteigel

V letošní sezoně, ve které hráči Čechovic odehráli dvaadvacet utkání a dvě jim ještě zbývají, prohráli svěřenci Lukáše Koláčka po základní hrací době pouze jednou. V čem si jejich kapitán myslí, že tkvěla ta hlavní síla?

„Už spolu hrajeme dlouho a také nám dost pomohlo, že se k nám přidal Honza Šteigel. Ten byl opravdu rozdílovým hráčem a všem nám to dost ulehčil. Je to nadstandardní hráč, o několik levelů výš než my všichni ostatní. A bylo to také vidět. Dával spousty gólů a připravoval také mnoho skvělých nahrávek," smeknul před svým nedávno ještě druholigovým spoluhráčem.

„My jsme se také snažili mu to trošku ulehčit, ale někdy to s námi opravdu neměl jednoduché. Abych to zkrátil, jsme prostě rádi, že ho tady máme," dodal ještě se smíchem v hlase.

Poděkování patří všem

Jak ale říká jedna stará sportovní moudrost, individualitami sílu týmu nenahradíte. „Moc bych také chtěl opravdu poděkovat úplně všem klukům, kteří za nás letos nastoupili. A to i těm, kteří tady odehráli první půlrok a teď už tady nejsou. Třeba Františku Kolečkářovi. A také těm, kteří nám chodili pomáhat. To byli třeba Honza Nejedlý, Zaza a na další si teď už bohužel nevzpomenu. Každopádně jim všem ale patří velký dík," usmíval se.

Rozpoutáme peklo

Jak už bylo zmíněno výše, na postupy v Čechovicích úplně zvyklí nejsou. A proto by bylo rozhodně fajn si tento úspěch pořádně vychutnat. „Oslavy budou velkolepé. Někteří kluci si kvůli nim berou volno, já bohužel do práce musím. Připojím se tedy až v dalších týdnech. Nesmíme ale zapomínat, že máme ještě další dva zápasy do konce a měli bychom to tedy v nějakém režimu dohrát se ctí. A potom tady rozpoutáme peklo," směje se třiatřicetiletý borec.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Ostudu neuděláme

A jak vidí šance týmu v nejvyšší krajské soutěži? „V přípravě jsme si už zkusili zápasy proti týmům z vyšších soutěží a myslím si, že ostudu jsme rozhodně neudělali. Proto doufám, že nám to půjde stejně i v krajském přeboru," uzavřel Jan Walter.