Dá se to rozdělit na tři úhly pohledu. První se opírá o statistiky. Druhé místo pro nováčka je nad očekávání. Takže z pohledu dat je to super a skvělá reklama. Potom z hlediska nějaké emoce a vnitřního cítění nám vyšel výborně začátek, prohráli jsme až v osmém kole v Mohelnici, ale druhou polovinu podzimu už naše výkonnost taková nebyla. Bylo to jak na houpačce a nedokázali jsme se nakopnout k nějaké déle trvající sérii, ve které bychom sbírali body. Výhra střídala prohru a zejména dva po sobě jdoucí domácí porážky mě rmoutí a v celkovém projevu zanechávají pachuť.

A ten třetí?

Asi čtyři kola nám hrála do karet souhra výsledků, kdy soupeři, kteří s námi bojovali o přední příčky, navzájem také ztráceli a my jsme nebyli schopni odskočit do většího bodového trháku, který by nám dával ještě větší komfort na zimní přípravu. Nechci, aby to vyznělo nepokorně a neříkám, že třicet bodů je málo, ale prostor, abychom jich udělali 36 určitě byl.

Podívejte se na statistiky KP: Který tým má nejvíc karet? Kde fotbal táhne?

Asi vás mrzí, že nakonec nepřezimujete na prvním místě.

Ano, bavili jsme se o tom i v kabině. Není jednoduché, když v podstatě čtrnáct kol držíte první pozici, odoláváte atakům soupeřů a hájíte, hájíte. Mrzí nás, že jsme o první místo v závěru přišli. Ale chci pogratulovat soupeři z Jeseníku, který byl asi o ten bod šťastnější a lepší. První pozici si zasloužil.

Měli jste výborný začátek, potom už výsledky nebyly takové. Vyprchalo pak takové to nováčkovské nadšení?

Příčiny spatřuji spíše ve zhoršujícím se stavu hracích ploch. Zejména v domácím prostředí. Podle mého subjektivního názoru máme technicky velmi dobře vybavené mužstvo a právě s týmy, které nechtěly kombinovat, hrály jednoduchý fotbal a my jsme je naopak museli dobývat, tak v kombinaci s ne úplně kvalitním hřištěm se nám to ne vždy dařilo. Nepřičítám to tedy vyprchání elánu, ale vnějšímu faktoru, který nám neumožnil realizovat produkt, na který jsme zvyklí. Není to výmluva. Když jsme si hodnotili neúspěchy, tak i tohle jsme si říkali. Apeloval jsem na hráče, že je potřeba zvládnout utkání i na těžkém terénu. To dělá tým rozdílovým. My jsme to nezvládli, takže je pořád na čem pracovat. Věřím, že se do jarní části poučíme a budeme lépe připravení.

Nemohlo tam přijít ani uspokojení?

Rozumím dotazu, ale troufám si tvrdit, že ne. Když jsme navlíkali korálky, tak jsem se pokaždé snažil hráče udržet při zemi. Nic neznamená, že se nám povedl dílčí úspěch. Nemůžeme létat v oblacích.

Podstatnou část podzimu jste postrádali Jana Šteigla, který má zkušenosti také z druhé ligy.

To pro nás byla velká ztráta. Pět nebo šest utkání jsme hráli bez něj. On dal třináct branek, do toho myslím čtyři asistence. V některých utkáních nám chyběl a je otázka, jak by to dopadlo, protože by utkání mohl svoji kvalitou rozhodnout.

Možná to mohlo mít vliv i na další hráče, kteří věděli, že největší tahoun nehraje.

Chtěli jsme se vyvarovat nálepce týmu, který je jen o Honzovi Šteiglovi. Koncepci mám založenou na kolektivním pojetí hry. Tomu vypovídá i statistika. Nastříleli jsme 35 branek, na kterých se podílelo jedenáct nebo dvanáct střelců. To je strašně diverzifikované portfolio střelců, které jiné týmy nemají. Honza Šteigl vyniká střelecky, to je jen bonus. V těch utkáních, kdy nebyl, jsme točili v útoku duo Petržela, Halouzka a nemůžu říct, že zklamali. Hráli dobře, ale koření fotbalu jsou góly, které chyběly. Byli jsme připraveni, že tato situace může nastat.

Analýza: Co se Sigmě (ne)povedlo. Tým se nevzdal, zraněné posily a změna systému

Jak byste porovnal krajský přebor s I. A třídou?

Kvalitou mě krajský přebor nepřekvapil. Do jisté míry tam byl skok v kvalitě týmů, ale ne výrazný a až tak moc tam rozevřené nůžky nejsou. Myslím, že úplně jiný svět je divize a krajský přebor. My jsme na vyšší soutěž byli docela dobře připraveni. Už zimní přípravu jsme koncipovali, že jsme se chtěli konfrontovat s týmy z krajského přeboru, abychom si kvalitu mohli osahat. Tento model se nám osvědčil. Naopak mě překvapilo, že jsem od některých týmů čekal větší fotbalovost. Nevím, jestli to bylo tím, že hráli proti nám. Nechci nikoho urazit, ale některá utkání byla kvalitou na úrovni I. A třídy.

Jak to vypadá se změnami v kádru přes zimu?

Jsem zastáncem přirozené fluktuace hráčů v týmu. Kosmetické změny chystáme. Jména ještě pouštět nebudu, vše je ve fázi vyjednávání a oťukávání.

Jak bude vypadat další plán Čechovic?

Prosinec a leden dávám klukům volno. Sejdeme se na začátku února. Zimní příprava bude mít sedm osm týdnů a bude probíhat, jak jsme v Čechovicích zvyklí. Budeme střídat okolní terén a dvakrát v týdnu budeme využívat umělou trávu v Prostějově. O víkendech máme naplánovaných šest přípravných utkání.

Minář: Chytil? Nejsme v koutě, chceme sportovní úspěch. Promluvil o posilách