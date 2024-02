Zasáhl do něj i David Trajer. Pivínský kanonýr, který v minulé sezoně dotáhl tým k postupu do I. A třídy 33 góly v 22 zápasech. Na podzim však naskočil pouze k sedmi duelům, ve kterých vstřelil pět branek.

„Je to gólový hráč, myslíme si, že by nám dokázal pomoct. Je to ještě v jednání, doufáme, že se kluby domluví,“ přeje si Pavel Kucharčuk.

Kika a Trája: Znají se dlouho a oba dokázali skórovat pětkrát v jednom zápase

V pondělí klub potvrdil návrat zkušeného záložníka Víta Kopečného z Lipové, jistý je odchod Radima Muzikanta do Rakouska. „To můžu potvrdit, s tím bohužel nikdo nic neudělá,“ pokrčil čechovický kouč a stoper rameny.

U nás se za peníze nehraje

A co další potenciální příchody? „Máme rozpracované dva, tři hráče, ale je to těžké někoho během zimní pauzy dotáhnout. U nás se to za peníze nehraje, takže těžce dovedeme kvalitního plejera, který to bude hrát, jak se říká, zadarmo,“ zmínil Pavel Kucharčuk.

A tak může týmu pomoci třeba mládí. Více prostoru by měl dostávat třeba mladíček Martin Klimeš, kterého si už na podzim Čechovice vytáhly z dorostu. Proti Kozlovicím ukázal svou rychlost a blýskl se i gólem.

„Zlepšuje se každým tréninkem a gólem to jen potvrdil,“ chválil Kucharčuk.

Právě duel proti Kozlovicím by mohl být po prohrách 0:9 se Šumperkem a 1:7 s Přerovem odrazovým můstkem pro zbytek zimní přípravy Sokolu.

„První dva přáteláky nám nevyšly jak herně, tak ani počtem hráčů. Měli jsme hodně zraněných a byla tam i spousta dovolených. Výsledky tomu odpovídaly. Nečekali jsme ale, že to dopadne až tak špatně, chtěli jsme se z toho poučit,“ uzavřel Pavel Kucharčuk.

Krásný gól z přímáku i předčasný konec. Kozlovice přetlačily Čechovice