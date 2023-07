/FOTOGALERIE+VIDEO/Úvodní přípravné utkání za sebou mají týmy Určic a Čechovic. Nováček krajského přeboru zvítězil v zápase hraném ve Výšovicích 3:1.

Čechovice - Určice | Video: Radomír Novák

Fotbalisté Čechovic se představili poprvé pod novým koučem Pavlem Kucharčukem. Tomu při sobotním utkání chybělo hned několik hráčů.

„Měli jsme hodně omluvenek od zkušenější hráčů, kteří stabilně hrávají. Měli dovolené, pracovní povinnosti, svatby. Šanci tak dostali ostatní, kteří nedostávali tolik příležitostí a nováčci,“ prozradil Pavel Kucharčuk

Mezi nováčky patří Martin Schön z Lutína, brankář Aleš Kvapil z Lutína a tři dorostenci z 1. SK Prostějov Lukáš Kalvoda, Martin Racl a Šimon Růžička. V sestavě však byli jen první dva jmenovaní.

A pro čtvrtý tým uplynulé sezony krajského přeboru nezačalo utkání nejlépe. Po prvním poločase prohrával 0:3, když se dvakrát trefila posila Určic rovněž z prostějovského dorostu Patrik Navrátil a přidal se k němu Borja.

„Úvod se nám nepovedl. Nebyli jsme dobře nachystaní. Udělali jsme chyby, ze kterých jsme inkasovali. Určice byly první poločas lepší,“ hodnotil Kucharčuk.

„První poločas byl od nás lepší. Čechovice byly více na míči, ale my jsme se je snažili presovat a celkem se nám to dařilo. Dali jsme po těchto situacích tři góly. Je perfektní pro Patrika i pro nás, že se hned prosadil,“ usmíval se trenér Určic Petr Gottwald.

Ve druhém poločase se podařilo Čechovicím pouze snížit na konečných 1:3. „Do druhého poločasu jsme udělali změny, snažili jsme se to otočit. Pomohl nám ještě Matoušek, který hraje v Rakousku. Byli jsme lepší na míči, ale nevyřešili jsme finální situace a neproměnili šance,“ říkal Kucharčuk.

„Byl jsem spokojený, že to všichni hráči v tom horku zvládli. Byl opravdu pecen, museli jsme dát několik pauz na občerstvení, hrálo se těžko, takže klobouk dolů. Pro oba týmy to byly první zápasy, ani jeden nebyl kompletní, ale zahráli jsme si s kvalitním mužstvem. Vždycky, když je příprava, tak se na hráče dívám individuálně, abych je mohl zhodnotit a poradit jim,“ komentoval Gottwald a dodal: „Samozřejmě nás výsledek těší, ale nepřeceňujeme ho. Řeklo mi to, kde máme přidat, kde ubrat a nad čím zapřemýšlet.“

Jiný příchod než Patrika Navrátila pak prozradit nechtěl. „Ještě se s námi připravují někteří hráči, ale tam není nic jisté a jedná se, tak bych to nechtěl zveřejňovat,“ uzavřel Gottwald.

Určice - Čechovice 3:1 (3:0)

Branky: Navrátil 2, Borja - Muzikant

Určice: Hýbl - Němčík, Horák, Rus, Ráček - Škrabal, Zapletal, Piňos, Borja, Halouzka - Navrátil, Střídali: Sohlich - Menšík, Grulich, Vaverka, Paul. Trenér Petr Gottwald.

Čechovice: Kvapil - Veselý, Jurníček, Doseděl, Hanák - Zatloukal, Lakomý, Schön, Kopečný - Faltýnek, Halouzka. Střídali: Zbořil, Koláček, Kucharčuk, Muzikant. Trenér: Pavel Kucharčuk.