„Jsem v čechovickém fotbale přes třicet let a takovou šňůru jsem nezažil. V čem byl problém, by měl říct spíše trenér, ale za mě v tom, že došlo k několika vyloučením, dohrávali jsme zápasy v oslabení, pak měli hráči stopky a do toho přišla zranění. I klíčových hráčů jako Honzy Šteigla. Je to i o hlavě hráčů,“ popisoval předseda klubu Josef Sklenář.

Následovaly čtyři porážky v přípravných zápasech, ale na jaře to byl úplně jiný tým. Ze startu přišlo naopak osm vítězství. „Vyhráli jsme první a nastartovali se. Jak jsme se na podzim propadali a nemohli se nikde chytit, tak teď jsme to nakopli a stoupali tabulkou. Zranění kluci se dostali do formy a už tam nebylo tolik vyloučených,“ popisoval Sklenář.

Do posledního kola tým bojoval o třetí místo. To nakonec o bod nevyšlo, nicméně Čechovice oslavily vítězství v Krajském pohár. Finále ovládly na Andrově stadionu proti Olešnici 1:0. „Druhá sezona po postupu bývá těžší a to se projevilo. Nakonec ji ale hodnotíme jako velmi dobrou,“ sdělil předseda.

I přes úspěšný ročník dojde ke změně na trenérském postu. Pavel Kucharčuk totiž už v průběhu jara avizoval, že po sezoně skončí. „Chce se ještě věnovat své hráčské kariéře, nastupuje v Rakousku,“ prozradil Sklenář.

A tak Čechovice měly dostatek času hledat náhradu. Oslovili Jiřího Kohouta, který má s krajským přeborem zkušenosti například z Litovle či Rapotína. „Ale pro rodinné důvody odmítl,“ objasnil Sklenář.

Nakonec si klub plácl s Davidem Kovalským, jemuž bude dělat asistenta Jakub Ráček, který tak v této roli nahradí Lukáše Koláčka.

„Byli jsme domluveni už delší dobu, takže se oba byli dívat na některé zápasy a tým znají. Kuba navíc dělal také vedoucího mužstva. Oba spolu působili v starších žáků Prostějova,“ popisoval Sklenář s tím, že třetí variantu klub neměl.

Změn dozná také kádr. Jan Šebora se vrátí do přípravy do Nových Sadů, Jakub Šolín míří do Vícova, brankáři Tomáš Holásek do Rakouska a Aleš Kvapil si hledá angažmá. Z Lipové by se naopak měl vrátit gólman David Kvapil.

„O dalších příchodech jednáme, ale konkrétně zatím nedokážu říct, kdo nás posílí. Chceme do přípravy zapojit kluky z béčka i z dorostu, aby si zvykli na mužský fotbal,“ prozradil Sklenář.

Do přípravy vstoupí Čechovice 11. července, hned den nato je čeká první přípravný duel s HFK Olomouc. Místo a čas je ale zatím v jednání.