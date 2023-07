„Patří mu velké poděkování, protože tady odvedl obrovský kus práce. Vždy jsme byli v popředí tabulky a vyvrcholilo to prvním místem v I. A třídě, postupem a následně čtvrtým místem v krajském přeboru a k tomu triumfem v poháru,“ hodnotí předseda Čechovic Josef Sklenář.

Jeho místo zaujme Pavel Kucharčuk, který mu na jaře dělal asistenta a hrál divizi za Nové Sady. „Tým už zná,“ vnímá výhodu předseda.

Nově by měl ve fotbalové kariéře pokračovat v nižší soutěži v Rakousku a překrývání zápasů by tak nemělo hrozit.

„Být hrajícím trenérem u nás nechtěl. V Rakousku se hraje hlavně v pátek. Kdyby se náhodou utkání kryla, tak je domluva s Lukášem Koláčkem, že si vypomůžou. Předzápasové tréninky se pak přesunou na čtvrtek, takže by s tím neměl být problém,“ sdělil Sklenář.

Koláček se totiž s týmem neloučí úplně. Role s Kucharčukem si pouze otočí a bude tak působit v roli asistenta.

„Za jeho koncem stály pracovní povinnosti, takže by tomu už nemohl věnovat tolik času,“ objasnil Sklenář.

V utkání se Čechovice pod novým lodivodem představí již o víkendu proti Určicím. Následovat bude první ostrý zápas v rámci předkola MOL Cupu, kam tým postoupil díky vítězství v krajském poháru, proti Viktorii Přerov. A dál se uvidí, zda Čechovice postoupí. V dalším kole poháru by čekal vítěz uplynulého ročníku divize Kozlovice.

„Uvidíme, jestli pak budeme něco hrát, kdybychom vypadli. Pravděpodobně bychom se domlouvali s týmy, které v předkole také neuspějí,“ hlásí Sklenář.

Do nové sezony pak tým půjde s pár změnami. Odejít by měli pouze Jiří Jašíček zpět do Konice a brankář Marek Hradečný do Kostelce. „Jirka to avizoval dopředu. Za Marka se nám nějaký brankář rýsuje, ale všechno je v jednání,“ prozradil Sklenář. Na úvodním tréninku se pak neobjevily prozatím žádné nové tváře, pouze někteří dorostenci. „Noví kluci by mohli dorazit na první zápas, uvidíme,“ dodal.

Liga mistrů

Jaké tedy budou mít v Čechovicích ambice? „Věříme, že navážeme na výkony z minulé sezony krajského přeboru. Chtěli bychom hrát v horní polovině tabulky,“ říká Josef Sklenář.

Už v minulé sezoně mluvil bývalý hlavní kouč, že by rád soutěž vyhrál. Je tak otázka, co by se stalo, kdyby se to povedlo. Uvažovali by v klubu o postupu do divize, jako jej přijal rival z Kostelce na Hané?

„Krajský přebor je taková Liga mistrů nás vesnických týmů. Když jsem hrál v devadesátých letech, tak jsme jej vždy chtěli hrát. Tehdy to byl ještě župní přebor. Po postupu z I. B třídy se nám to podařilo až po 28 letech. Divize je už zase o level výše a je potřeba mít zázemí - tréninkové, šatny a podobně,“ je si vědom předseda.

„Máme dostatečný počet mládežnických mužstev i hráčů, ale jen jedno hřiště a druhé nejde vybudovat. To nás limituje, protože je těžké napasovat osm týmů, aby mohly trénovat na trávě. Zároveň máme jen dvě šatny a ani tribuna neodpovídá vyšší soutěži,“ dodává.

Přesto je rád, že se po letech do čtvrté nejvyšší soutěže dostal tým z Prostějovska. „Kostelci gratuluji a z hlediska fotbalu na Prostějovsku je to výborné. Nebylo by špatné tam mít další týmy, jako je tomu v jiných okresech. Kdyby se nám podařilo vybojovat postup jako jim, tak by byla potřeba si nad to sednout a probrat možnosti se všemi zainteresovanými. Hlavním cílem postup do divize ale není a je předčasné o tom mluvit,“ uzavřel Josef Sklenář.

