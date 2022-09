Utkání přitom začali lépe Koničtí, ale Jašíček v jasné tutovce přestřelil, což bylo pro hostující soubor příznačné po celých devadesát minut. "My bychom dnes asi gól nedali, i kdybychom hráli až do půlnoci," komentoval konický kouč Petr Ullmann.

Ohlasy z KP: Medlov bere bod, Dolany porazily Litovel, Lutín poprvé za tři body

V dalším průběhu měli více ze hry Čechovičtí. Po čtvrthodince mohl otevřít skóre Šteigl, když ho uličkou poslal do gólovky Novák. Domácí kanonýr si ale vylámal zuby na konickém gólmanovi Snášelovi. Právě muž hájící branku hostů držel akcie svého týmu i v závěru poločasu. Nejprve vychytal v ložené pozici střídajícího Waltera, aby stejný hráč následně trefil tyč a míč následně lapil Snášel. "Musím Honzu pochválit, naskočil po zranění Filipa Studeného a svou roli zvládl. Odehrál skvělý zápas, jen škoda, že neproměnil alespoň jednu z těch šancí," konstatoval Koláček.

Momentky z utkání

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Zlom duelu nastal krátce po změně stran. Skóre otevřel nezvykle hlavou Šteigl, kterému míč ideálně naservíroval Muzikant – 1:0. O pár minut později úřadoval domácí snajper podruhé, když po centru mezi stopery na druhý dotek oku lahodícím zakončením zvýšil na rozdíl dvou branek.

Labutí písní konické snahy o zvrat byla šance Martina Bílého, kdy jeho otočku ve velkém čtverci zlikvidoval domácí gólman Hradečný.

Dramatizaci závěru odmítl Jašíček, když ve své další jasné pozici mířil mimo a stvrdil tak nevydařenou konickou neděli. Razítko na ni dal Veselý, když po akci Kopečného uklidil do prázdné brány jeho centr – 3:0. Skóre mohl ještě vylepšit Novák, ale chybu konických nevyužil a jeho uspěchaný lob stopil Snášel do svých rukavic.

Oslavy v čechovické kabině

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Na rivala jsme se chystali, i když jsme měli nějaké personální problémy, tak jsme to zvládli. Přiznám se, že jsem čekal těžší zápas. Hráče jsem upozorňoval, že Konice nejsou žádní nazdárci. Jsme rádi za tři body a nulu vzadu, super," hodnotil Lukáš Koláček.

Příliš do řeči nebylo konickému kouči. Nespokojený byl hlavně s přístupem hráčů k prestižnímu derby. "Prohráli jsme o tři góly. Soupeř své šance využil, my ty své ne. Celkově jsem ale zklamaný z našeho výkonu, protože jsem čekal víc. Před zápasem jsme si něco řekli a hráči to absolutně neplnili. Myslím, že to byl jeden z nejhorších výkonů, který jsme doposud v krajském přeboru předvedli," neskrýval rozladění Petr Ullmann, trenér Sokola Konice s tím, že takhle se derby nehrají. "Chybělo mi větší nasazení a bojovnost. Do podobných zápasů se musí jít s vyšším nasazením, jiskrou. Já podobné mače miloval, v regionálním derby se musí jiskřit a z naší strany to chybělo."

Čechovice si tak výhrou udržely dosavadní neporazitelnost v soutěži a průběžnou druhou příčku. Koničtí naopak prohráli po smolné koncovce v Jeseníku podruhé v řadě. V dalším kole budou chtít Čechovičtí prodloužit sérii neporazitelnosti v Želatovicích (SO 10.9). Koničtí hostí o den později Brodek u Přerova. Oba duely začínají v 16 hodin.

TJ Sokol Čechovice – Sokol Konice 3:0 (0:0)

Branky: 54. a 62. Šteigl, 85. Veselý.

Rozhodčí: Pekárek – Petrásek, Kundrát. ŽK: 50. Lakomý, 59. Novák, 76. Walter, 87. Hanák – 40. Jašíček, 78. Škrabal. Diváků: 308.

Čechovice: Hradečný – Zelina, Studený (33. Walter), Šolín, Hanák – Kopečný (84. Sobota), Novák, Lakomý, Muzikant (78. Veselý) – Šteigl, Petržela (78. Valdez). Trenér: Lukáš Koláček.

Konice: Snášel – R. Krása, Blaha, F. Drešr (70. Procházka), M. Bílý – Pospíšil (63. P. Krása), Kořenovský, J. Krása (84. M. Drešr), Škrabal – Kamený (63. Cibulka), Jašíček. Trenér: Petr Ullmann.