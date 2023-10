Fotbalisté Čechovic nezvládli další utkání. O víkendu zapsali už sedmou porážku v řadě, tentokrát nestačili na Želatovice, které vyhrály 6:2.

Čechovice - Želatovice | Video: Radomír Novák

Čechovice se před vlastními fanoušky dostaly do vedení, jenže o to ještě do poločasu přišly a prohrávaly dokonce 1:2.

„Opakovala se nám situace jako v minulých zápasech. Máme dobrý poločas, ale nedokážeme využít šance v góly. Naopak soupeř nás potrestá skoro ze všeho, co měl,“ litoval domácí trenér Pavel Kucharčuk.

„Věděli jsme, že dnešní zápas bude opravdu těžký. Čechovice mají tým, který by měl hrát nahoře v tabulce a moje kluky jsem upozorňoval, že do zápasu musí dát svoje maximum. Prvních dvacet minut hráli domácí velice dobře, dali i gól z pěkného centru, ale od tohoto momentu jsme začali hrát my a do poločasu výsledek otočili. Dařila se nám hra, kombinace a byli jsme dostatečně v pohybu, což soupeři dělalo problém,“ přidal svůj pohled želatovický kouč Jiří Jemelka.

Po změně stran pak jeho svěřenci definitivně utkání rozhodli čtyřmi brankami a domácí dokázali jen korigovat v předposlední minutě na konečných 2:6.

„Ve výkonu jsme pokračovali ve druhé půli a výsledkem je vysoké vítězství po velice pěkných fotbalových akcích, ale slavit jsme mohli jen do půlnoci, teď už se chystáme na těžký terén do Bohuňovic,“ dodal Jemelka.

To Čechovice musely zkousnout druhý příděl na vlastním hřišti. Po Medlovu (0:6), jim daly šestku i Želatovice a pro celek z Prostějovska se jedná o sedmou porážku v řadě. „Ve druhém poločase jsme dostali góly po našem nedůraze. Naše situace se prohlubuje a trošku čekáme na vysvobození v podobě konce podzimní části, kdy se dáme zdravotně, psychicky i fyzicky dohromady a nastartujeme se znovu tak, aby to bylo hodno čechovickému oddílu,“ hlásí jasně Kucharčuk.

Sokol Čechovice - FC Želatovice 2:6 (1:2)

Branky: 12. Halouzka, 89. Novák - 18. a 75. Zezulka, 35. Zehnálek, 49. Rybka, 72. Čtvrtníček, 84. Němec.

Rozhodčí: Kouřílek - Bašný, Jelínek. ŽK: Muzikant - Rybka. Diváci: 350.

Čechovice: Kvapil - Zelina, Šolín, Lakomý, Jurníček (80. Faltýnek), Novák, Muzikant (66. Klimeš), Halouzka (90+1. P. Šteigl), Luža (90+1. Svoboda), Studený, Petržela (80. Racl). Trenér: Pavel Kucharčuk.

Želatovice: Čech - Calábek, Zezulka (83. S. Jemelka), Zehnálek (78. Němec), Čtvrtníček (78. Mazur), Rybka, Chudoba, Krejčíř (52. Dlouhý), Matušík, Král, Bubeník. Trenér: Jiří Jemelka.