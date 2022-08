„Zápas jako takový nebyl z naší strany, alespoň co se týče první půle, úplně ideální. Měli jsme poměrně dost šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Hosté potom hrozili z ojedinělých šancí a mohlo to být po poločase klidně 2:2,“ popisoval průběh pro něj střelecky úspěšného zápasu otaslavický kapitán Dominik Drmola. Poločas však nebyl 2:2, ale 1:0 pro Otaslavice.

„Do druhého poločasu jsme ale už vstoupili mnohem lépe a během prvních patnácti minut nasázeli další tři góly. Pak jsme ale spálili dalších zhruba pět šancí a hosté z jednoho úprku skórovali. Výsledné skóre tak mohlo být výrazně větší,“ dodal.

Všechny branky Otaslavic vstřelil sám Drmola, který se ihned jal všechny své zásahy popsat ze svého pohledu: „U prvního gólu jsem dostal balon za obranu a běžel sám na gólmana. Druhý byl po vykombinované akci, kdy jsem zpoza šestnáctky zakončoval z jedničky přes brankáře. Třetí pak byl trošku na náhodu. Dostal jsem znovu míč za obranu, gólman vyběhl, já jsem jej přeloboval a míč od břevna zapadl do brány. Při čtvrtém jsem dostal míč na úroveň penalty a poslal jej mezi nohama obránce na zadní tyč.“

Kdy budou kořalky?

A jak už to tak v českých fotbalových kabinách od nejvyšší soutěže po okres bývá, takzvanou pokutu do týmové kasy píše vždy ten nejúspěšnější. V Otaslavicích to ale mají vyřešeno po svém. „První otázka po zápase zněla: ‚Kdy budou kořalky?‘' Nakonec mě to stálo dvě flašky, takže zapito bylo vítězství adekvátně,“ směje se.

Chci třicet gólů

V minulém ročníku, ve kterém Otaslavice skončily páté, nastřílel Drmola 23 branek, což byla téměř třetina všech klubových zářezů. To ho ale příliš neuspokojilo. Nyní totiž míří ještě o kus výše. „Letos bych se chtěl dostat na 30 gólů. V prvním kole jsem sice pálil slepými, ale na mém cíli se nezměnilo nic,“ zahlásil sebevědomě.

A jak to má se spoluhráči? Hecují jej, aby se trefoval co nejvíce? „Spíš mi říkají, abych jich tolik nedával, protože se pak se mnou nedá sedět u stolu, což je asi pravda,“ řekl s již hlasitým smíchem v hlase.

„Jinak já osobně bych byl radši, kdybychom ty góly dávali pravidelně všichni, nejen já“ doplnil ale.

Cílem jsou vrchní příčky, postup je však s otazníkem

I co se týče otaslavických ambicí, se jejich kapitán nedrží úplně při zemi. „Určitě bychom chtěli hrát zase na špici, protože mít za cíl udržení nebo klidný střed, o tom ten fotbal prostě není. Na druhou stranu ale nevím, jak by to bylo s případným postupem. Něco takového v šatně proběhlo a já bych byl určitě pro. Nevím ale, co na to vedení. Minimálně teď se ještě v tomto směru držíme nohama na zemi,“ zhodnotil klubové možnosti.

Kdyby přišla nabídka…

Na závěr tak ještě logicky musela přijít řeč na téma Dominikových osobních fotbalových cílů, pokud by se mělo jednat o nějaký jiný, ambicióznější tým, než kterým jsou Otaslavice.

„Mé ambice utichly, když jsem šel studovat do Brna a neměl čas trénovat třikrát, čtyřikrát týdně. Kdyby ale v budoucnu přišla nějaká zajímavá nabídka, tak nemohu říci, že bych do toho třeba nešel,“ uzavřel šestadvacetiletý kanonýr.

