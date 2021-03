Břetislav Holouš, předseda divizního Přerova:

„V divizi to zřejmě klapne. Četl jsem, že po Velikonocích by se snad mělo něco rozvolňovat. My máme dohrávat tři zápasy podzimu, abychom odehráli 51 procent, je tam ještě jedno utkání z jara. To je otázka čtyř týdnů. Slyšel jsem, že na přípravu by mělo být asi čtrnáct dní. Není to moc času, ale pro všechny to bude stejné. Regulérní to bude, protože to bylo už na začátku soutěže v pravidlech.“

Předseda klubu 1. FC Viktorie Přerov Břetislav HoloušZdroj: Deník / Ivan Němeček