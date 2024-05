Velký zápas čeká na už jistého vítěze I. A třídy, skupiny A Olešnici u Bouzova a účastníka krajského přeboru Čechovice. Oba týmy se totiž prokousaly do finále Krajského poháru KFS Olomouc. To se odehraje na Andrově stadionu! Pro TJ Sokol Čechovice se bude jednat o další milník. Tým z předměstí Prostějova, se poprvé ve své historii představí v mistrovském utkání na hlavním stadionu prvoligové Sigmy Olomouc.

„Kontaktoval nás Krajský fotbalový svaz Olomouc a ptal se, jestli by nebyla možnost odehrát utkání na našem stadionu. Nemáme s tím problém. Ten týden pořádáme na Andrově stadionu několik akcí. Pro hráče to bude velký zážitek. Je to jiné, než když jste na tribuně. Bude to zážitek i pro jejich fanoušky, že uvidí své hráče na Andráku. Je to takové unikátní,“ řekl předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš.

Ve středu 29. května si většina hráčů Olešnice a Čechovic zahraje na největším stadionu v kariéře. V 17 hodin vyběhnou na trávník Androva stadionu, kde hraje domácí ligové zápasy Sigma Olomouc. Vítěz se kvalifikuje do předkola MOL Cupu v příští sezoně.

„Na zápas se moc těšíme a děkujeme Sigmě Olomouc, za takovou příležitost. Asistent trenéra Dan Matuška i hlavní trenér Alexandr Bokij na Sigmě pár let působili, tak se budou na zápas a atmosféru stadionu určitě těšit. O víkendu jsme dokonali postup do krajského přeboru v Protivanově a pokyny od trenéra zněli jasně: soustředit se už jen na finále poháru a hlavně se o víkendu v zápase I. A třídy s Pasekou nezranit. Byl by to pro nás krásný double, kdybychom pohár vyhráli,“ zní z olešnického klubu.

Olešnice má zkušenosti

Olešnice se do MOL Cupu už jednou kvalifikovala, dokonce z něj vyřadila třetiligové Otrokovice a následně vypadla s Opavou. Zkušenosti se zápasy na podobných stadionech jako je ten Andrův pak má Marek Šichor, který naskakoval do nejvyšší soutěže za Baník Ostrava.

Proti čerstvému vítězi I. A třídy bude stát momentálně čtvrtý tým krajského přeboru Čechovice, které ještě bojují o bronzovou příčku. Největší hvězdou týmu je Jan Šteigl, který má zkušenosti z druhé nejvyšší soutěže.

Čechovice se těší na atmosféru

„Kluci to vnímají pozitivně. Je to pro ně odměna, že se dostali do finále. Zahrát si na Andrově stadionu se asi nepodaří každému. Kluci se těší a doufám, že zvítězíme. Myslím, že budou o to víc namotivovaní, ale finále samo o sobě bychom chtěli vyhrát kdekoliv,“ řekl trenér Čechovic Pavel Kucharčuk.

Také Čechovice už si MOL Cup vyzkoušely. Vypadly v něm však v úvodu této sezony s Kozlovicemi.

V příštích letech se možnost zahrát si finále na Andrově stadionu může opakovat, pravidlem to ale nebude. „Pravidlem to být nemůže. Nikdy nevíme, kdy sezonu skončíme. Ještě bychom mohli hrát doma, pokud bychom skončili pátí a hráli finálový zápas o Evropu. Teď vše navazuje na koncert Filharmonie, kdy se Andrův stadion trošku promění. Zároveň víme, že po sobotním domácím utkání béčka už trávník jiný zápas nečeká,“ uzavřel Jakub Beneš.