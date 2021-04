První půle z vaší strany nebyla ideální, trenér to přisuzoval možné nervozitě z domácího zápasu, viděl jste to také tak?

Nevím, jestli to byla nervozita, ale asi všichni hráči mají v hlavách, že nám to doma moc nejde a že tam moc bodů nesbíráme. Vyhráli jsme v Prostějově jen dvakrát, tak možná tohle nás trošku ovlivňovalo. První poločas nebyl dobrý, ale vytvořili jsme si jednu šanci, kterou jsme dali a vedli jsme o přestávce 1:0.

Druhý poločas byl výrazně lepší, pomohl vám gól do šatny?

O pauze jsme si řekli, že chceme hrát fotbal, který nás zdobil celou sezonu a plnili jsme to. Navíc Chrudim prohrávala a změnila styl hry. My jsme se díky tomu dostávali do větších šancí, které jsme ale nedávali.

Vy sám jste nedal penaltu.

To asi rozhodlo o tom, že jsme nevyhráli. Kopl jsem ji prostě hrozně špatně a ztrátu beru na sebe.

Také jste měl další dvě šance, které jste neproměnil. Neříkal jste si, že jste mohl udělat něco jinak?

Že jsem já nedal, to je takový… Měl jsem tam střelu, potom jsme další akci nedohráli úplně do kvality. Člověk vždycky přemýšlí, že to mohl vyřešit jinak, ale v zápase má zlomek sekundy a musí se rozhodnout. Bohužel se nám to tam nepodařilo dotlačit.

Na jaře jste ještě nedal gól, nejste z toho nervózní?

Nejsem. Vždycky je to o týmu. Nevadí, že nedám góly, stačí, když se daří mančaftu. Je ale pravda že moje branky asi chybí, ale není důležitý, jestli je dám já, hlavní je, aby tým zvládal zápasy.

Inkasovali jste zase ze standardní situace, co tam podle vás bylo špatně?

Roh jsme odvrátili, ale situaci jsme nedohráli do konce a zase jsme dostali gól z první tyčky. Už nevím, jak si to vysvětlit. Vždycky o tom mluvíme a připravujeme se na to. Na tréninku bránění standardek cvičíme a vypadá to dobře. Celý zápas s Chrudimí jsme tyhle situace pokryly, ale potom přijde závěr, kdy musí být koncentrace o to větší a my dostaneme gól. Je to hrozná škoda.

Je to o osobní zodpovědnosti?

Je to o individuálním bránění. Máme dva hráče volně, zbytek osobně. Stačí, aby jeden hráč vypadl a neudělal to, co má a je to všechno špatně. Musíme standardky dohrát do konce, kdy je už balon pryč, ale to jsme bohužel neudělali. K tomu vyrovnání, ale vůbec nemuselo dojít, kdybychom v tu dobu vedli dva nebo tři nula, tak byl klid.

Neustále se mluví o vaší bilanci doma, kterou jste opět nezlomili.

Nevím, jak si to vysvětlit. Je to každý týden to stejné. Nehrajeme špatně, ale nevyhráváme, což je škoda, protože jsme mohli mít daleko více bodů. Jenže my nezvládáme ani tyhle zápasy, které máme dobře rozehrané. To je vždycky nejhorší. Celý zápas vedete, máte spoustu šancí, ale nedohrajete jednu standardku. Potom zase řešíme, proč a co bylo špatně. Prostě nám doma nejde vyhrát.

První místo už je asi hodně daleko, že?

Hradec na nás má deset bodů náskok, ale zápasů je ještě dost a je možné získat osmnáct bodů. Stát se může všechno. My chceme každý zápas zvládat, ale už bude hodně těžké dotlačit se nahoru.

Je cíl dostat se alespoň před druhou Líšeň?

My se ještě stoprocentně prvního místa nevzdáváme. Budeme hrát až do konce a snažit se získávat body, abychom soupeře dostali alespoň pod tlak. Hradec i Líšeň máme doma, to budou důležitá utkání.