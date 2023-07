„Už jsme vyřešili nějaké odchody, takže teď víme, s kým budeme pokračovat a můžeme tak pracovat na organizaci hry, a hlavně defenzivě,“ říká trenér Prostějova Michal Šmarda.

Prostějov i se Slaměnou vysoko padl s béčkem Sigmy

Už po prvním utkání bylo jasno, že v kádru nezůstanou brankář Michael Gergela (naposledy Frýdek-Místek) a útočník Adam Fila (Rosice).

„Je to zkouška a někteří kluci nejsou připravení a zvyklí na takové zatížení a trénovanost. Zjistíte po chvíli, že od hráčů očekáváte více. U gólmanů má velké slovo trenér brankářů Dušan Melichárek a dáme na něj. Vyhodnotil si to takhle,“ objasnil Šmarda.

„Adam si to u nás také zkusil, ale u těchto hráčů je to složitější, protože mají zaměstnání a musí se rozhodnout. Měli jsme ale nějaké informace, že by se k nám mohl připojit Honza Silný, tak i proto jsme se takhle rozhodli,“ dodal.

Útočník Jan Silný v dresu Zlína.Zdroj: FC TRINITY Zlín

A Jan Silný se k týmu opravdu připojil. Již minulý týden s ním trénoval. Hráč Jablonce, který uplynulou sezonu strávil ve Zlíně (ve F:L: 16 zápasů, 1 gól a za béčko v MSFL: 13 zápasů, 11 gólů), ale ve víkendovém utkání nehrál. Do Prostějova by pak měl zamířit formou hostování.

„Nehrál, protože neměl skoro žádnou dovolenou. Když skončil ve Zlíně, tak hned naskočil do přípravy s Jabloncem, pak se přesunul k nám. Dal jsem mu volno, aby si odpočinul a mohl se věnovat rodině,“ prozradil Šmarda. Právě post útočníka chtěl Prostějov od začátku posílit, protože na tuto pozici měl pouze Tomáše Malce, který přicházel jako velká posila, ale na jaře se ve čtrnácti zápasech netrefil ani jednou.

Proti Slovácku se sice prosadil Matúš Repa (na jaře Vítkovice), ale také on v přípravě pod vedením trenéra Michala Šmardy pokračovat nebude.

„Test jsme ukončili. Je to sice fotbalista, ale totálně nepřipravený na profi fotbal po kondiční stránce,“ hodnotil Šmarda.

Eskáčko také ukončilo hostování Ondřeje Chvěji z Baníku Ostrava. „Rozhodli jsme se tak, protože máme ve středu hřiště další tři podobné hráče,“ objasnil tento krok kouč.

Naopak v dresu Prostějova se objevil v sobotu na hřišti Patrik Slaměna, který se s ním také už celý minulý týden připravoval. „Co mi říkalo vedení, tak by to mělo být vyřešené a měl by být u nás. V utkání bylo vidět, že se někteří kluci potkali na hřišti poprvé a nebyla tam úplně součinnost. To je ale přirozené. Patrik je šikovný fotbalista, hodně jsem o něj stál a jsem rád, že je u nás. Jeho i týmové výkony půjdou ještě nahoru,“ hlásí Šmarda.

Matoušek opět ukázal přednosti, ale: Dbá se zde na defenzivu. Hostování nepřišlo

V nové sezoně by měl hájit barvy Eskáčka také Lukáš Cienciala. „Mělo by to být nějakým způsobem dohodnuté,“ potvrdil Šmarda.

V řešení je otázka brankářského postu. Volodymyr Krynskyj je na testech v Petržalce. V návaznosti na to klub přivedl na zkoušku Kryštofa Lasáka. „Pokud by Krynskyj na testech uspěl, tak bychom jej asi angažovali,“ říká Šmarda.

Zato Jarmil Blahuta a Martin Vlachovský míří jinam. Oba se připravují s Třincem. „Vlachovský už by měl být vyřízený, Blahuta je stále na zkoušce,“ přiblížil situaci Šmarda.

Do přípravy se vůbec nezapojil David Píchal. „Oznámil vedení, že by si chtěl od fotbalu odpočinout, protože toho na něj bylo v poslední době hodně. Měl spoustu zdravotních problémů, takže by chtěl jít jiným směrem. Je to jeho rozhodnutí, které respektuji,“ sdělil Michal Šmarda. Přitom Píchal před dvěma lety odcházel do ligové Mladé Boleslavi, kde se ale neprosadil a od té doby neprožíval ideální období.

Každopádně by klub s posilováním nerad skončil. „Už to asi nebudou hráči na testy, ale spíše prověření kluci, kteří se pohybují v profi fotbale. Máme nějaké vytipované, ale vzhledem k tomu, že hledá i konkurence, tak nebudu konkrétní. Minimálně dva bychom ještě potřebovali přivést,“ uzavřel Michal Šmarda.

Jisté však je, že v klubu zůstanou Robert Bartolomeu a Jan Schaffartzik, kteří prodloužili smlouvy.