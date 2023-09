Fotbalisté Prostějova mají nového trenéra. U týmu skončil Michal Šmarda, kterého nahradil Josef Mazura, asistentem mu bude Pavel Zavadil.

Trenér 1. SK Prostějov Michal Šmarda | Foto: Deník/David Kubatík

Předposlední místo a pouhých šest bodů. Navíc nepřesvědčivý postup v MOL Cupu přes třetiligové Znojmo. To vše stojí za změnou trenéra u účastníka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 1. SK Prostějov. Nepomohla ani remíza na hřišti favorita Táborska z posledního odehraného kola F:NL.

„Pohárový zápas nebyl úplně rozhodující. Dáváme také šanci hráčům, kteří nehráli. Výkon nebyl přesvědčivý, ale postup se povedl,“ řekl na úvod předseda klubu František Jura.

„Uvažovali jsme o tom dlouho, ale nakonec jsme se rozhodli pro změnu. Důvodem je naše postavení v tabulce. Od nového trenérského dua si slibujeme, že nás zvedne výsledkově i herně. Hlavním trenérem bude pan Mazura, ale také Pavel Zavadil bude mít velké kompetence. Je to sice začínající trenér, ale všude, kde hrál, byl vůdčí osobností,“ přiblížil předseda klubu František Jura.

Michal Šmarda tak v Prostějově končí už podruhé. Poprvé to bylo v roli asistenta Danielu Šmejkalovi. V minulé sezoně pak měl velký vliv na záchranu týmu ve druhé lize.

„Vždycky, když trenéři končí, je to emotivní, ale Michalovi jsem za práci poděkoval. Udělal kus práce, v minulé sezoně nás zachránil. My jsme to ale zvažovali více než deset dní, zvažovali jsme varianty, které byly čtyři. Jména už není potřeba říkat. Nebylo to jednoduché, ale rozhodnutí padlo po několika pohovorech s trenéry a hráči,“ sdělil Jura.