„Za této situace je bod ze Žižkova zlatý. V oslabení jsme se dostali pod tlak. Bylo tam hodně centrovaných míčů. Na druhou stranu v závěru se dostaly do hry naše mladé pušky a jedna z nich mohla dát gól, což je škoda. Kdyby se to povedlo, tak bychom tady mohli pomýšlet i na tři,“ pousmál se Šustr.

Prostějov přijel na Žižkov v hodně okleštěné sestavě. Nejcitelnější byla absence klíčového záložníka Jana Koudelky.

„Trochu nás dohnal náročný program. Honza Koudelka má něco s kotníkem a ještě s ramenem, tak že se nám trochu rozpadl. Ale věřím, že do dalších zápasů ještě zasáhne,“ řekl trenér Prostějova už před duelem do kamery České televize.

V první půli jeho soubor držel s favoritem krok. Šancí bylo pomálu na obou stranách, a tak nejzásadnějším momentem bylo bohužel další zranění. V polovině prvního dějství se posadil na trávník kapitán eskáčka Jan Polák. Po chvíli bylo jasné, že lýtkový sval už ho do dalšího pokračování zápasu nepustí.

„Honza je hráč, který i pod tlakem dokáže hrát fotbal. Byla to ztráta,“ řekl Šustr.

I bez něj ale Prostějovští mohli jít krátce po změně stran do vedení. V 50. minutě měli hosté dvě tutové šance. Píchal se Stáňou připravili pozici pro Slaměnu, který už byl sám před brankou, ale vychytal ho brankář Milan Švenger.

Po následném rohu pak hlavičkoval úplně volný Machynek, ale bohužel pro hosty nedokázal trefit zařízení.

Na druhé straně pálil po zpětné přihrávce Diviše další náhradník Egon Vůch, ovšem ani on netrefil mezi tyče. Postupem času Žižkov získával převahu, ale kromě závarů si toho přes prostějovskou obranu mnoho nevytvořil. Obránci zkrátka množství centrů dokázali uskákat a nebezpečí odvrátit.

V 65. minutě zasadil další ránu těžce zkoušenému Prostějovu Machynek, který ostře fauloval Tusjaka a dostal rovnou červenou kartu.

„Faul to určitě byl. Jestli byl na červenou, to nevím. Zdálo se mi, že by faul musel být o hodně agresivnější. Měl jsem to ale daleko a už nevidím tak dobře,“ řekl Šustr smířlivě.

„Mužstvo se však semklo a i v deseti to doslova odpracovalo,“ dodal.

Prostějov se soustředil prakticky jen na bránění, ale skóre se pořád neměnilo. Hosté přežili i další šanci Diviše, kterému chytře rozehranou standardkou nabil Tusjak.

I odstoupení vyčerpaného Píchala, místo kterého se na hřiště dostal dorostenec Petr Kovář, pro nějž to byl první start v áčku. Chvíli před koncem další prostějovský debutant Daniel Ircing po pěkné akci Kováře mohl dokonce poslat Prostějov do vedení. Švenger byl však pozorný.

Viktorka se tlačila za gólem, avšak nespasil ji ani hlavičkující Felipe, který po centru Vůcha byl asi gólu ze všech nejblíž, ani Žežulka, který z otočky trefil jen do Brédových rukavic.

A tak si hosté odvezli bod. Žižkovu naopak ty dva ztracené mohou v boji o postup do baráže fatálně chybět.

„Když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Máme dobrou mezihru, ael v poslední třetině chyběla kvalita. Ani zkušení hráči nepomohli. Nevytvořili jsme si gólovou šanci kromě hlavičky Felipeho. Máme málo hráčů ve vápně. Musíme mít proti deseti větší tlak. Jsou to zbytečně ztracené body,“ zhodnotil duel lakonicky domácí trenér Zdeněk Hašek.

Prostějov čeká další duel v neděli doma od 17 hodin proti Hradci Králové.

Viktoria Žižkov – 1. SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Ardeleánu – Moláček, Caletka. ŽK: Nešický – Lutonský, Biolek. ČK: 65. Machynek (P.).

Žižkov: Švenger – Řezáč, Březina, Žežulka, Dudl (46. Nabijev) – Nešický, Súkenník – Bezdička (46. Vůch), Batioja (74. Felipe), Tusjak – Szotkowski (46. Diviš). Trenér: Zdeněk Hašek.

Prostějov: Bréda – Machynek, Schuster, Bialek – Biolek, Slaměna (84. Sus), Polák (21. Stáňa), Pernackyj, Lutonský – Píchal (75. Kovář), Šteigl (84. Ircing). Trenér: Pavel Šustr.