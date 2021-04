Poprvé jste naskočil od začátku. Jak výkon hodnotíte?

Jsem za důvěru trenéra rád. Povedlo se mi vstřelit dvě branky, ale zápas jsme nezvládli, takže přišly vniveč.

Přesto jsou dvě branky dobrý počin, ne?

Když útočník vstřelí gól, tak se mu zvedne sebevědomí. Když se vrátím k tomu prvnímu, tak to Honza Koudelka dobře posekal, mně stačilo nastavit placírku a umístit to do protipohybu brankáře. Druhý gól byl také po pěkné akci, kdy to Jirka Spáčil otevřel pro Kubu Matouška a ten mi to taky přistavil. Jsem za góly šťastný, ale nevedly ke třem bodům, takže jsou k ničemu.

U prvního gólu křičelo na Koudelku hodně spoluhráčů, aby jim nahrál, on ale zachoval chladnou hlavu.

Je zkušený, je vidět, že si s míčem rozumí. Jsem jen rád, že to zbrkle někam nenahrál, udržel míč a dokázal mi to takto připravit.

Ještě před poločasem jste ale musel střídat, co se stalo?

Bylo to ještě těsně před druhým gólem, který jsme dali. U lajny jsem si chtěl pokrýt balon a hráč, který mě zezadu dorazil, mi dal kolenem do beder. Potom už mi to tuhlo a nemohl jsem pokračovat.

To vás muselo naštvat, když jste hrál dobrý zápas.

Cítil jsem se hodně dobře. I při zakončeních, do kterých jsem se dostával. Mrzelo mě, že jsem nemohl týmu více pomoct.

Jak vypadá vaše zranění teď?

Stará se o mě masér a mažu to gelem. Určitě to bude bolavé, ale snad to bude dobré.

Po vašem odchodu se obraz hry změnil. Všiml jste si toho z lavičky?

Celkově byl druhý poločas jiný. Drželi jsme míč, měli jsme pár šancí, ale už jich nebylo tolik.

Přesto jste dali ve 49. minutě pravděpodobně regulérní gól. Jak to viděli spoluhráči, kteří u toho byli?

Kluci říkali, že to je regulérní gól. Viděl jsem to hned po zápase na videu i druhý den jsme se na to dívali a za mě jsou tohle góly. Brankář Markovič míč nedržel, David Píchal to dobře přečetl a dal tam špičku.

Jak moc to ovlivnilo další průběh?

Určitě hodně. Mohli jsme vést 3:2 a třeba už bychom si zápas pohlídali. Místo toho to bylo 2:2 a museli jsme se tlačit dopředu, protože jsme chtěli dát gól a vyhrát. To nám ublížilo.

V zápase jste se potýkali se špatnou defenzivou a trenér nebyl spokojený ani následně s odevzdaným výkonem po čtvrté obdržené brance.

Obrany rozhodly. My jsme byli špatní a nedůslední v osobních soubojích. Ale Vlašim měla pět střel a dala pět gólů. Všechno jsme si rozebrali na tréninku, vyříkali jsme si to a zápas pro nás tímto rozborem skončil.

Ve středu vás čeká Dukla. Co budete muset změnit, abyste prolomili špatné domácí výsledky?

Špatnou bilanci bohužel máme v hlavách. Vidíme, že dopředu góly dáváme, ale musíme mít na prvním místě defenzivu, začít odzadu a snad to ve středu zlomíme.