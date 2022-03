Hrál jsem poločas proti Karviné, po zápase jsem cítil zadní stehno, dal jsem tomu víkend volno, v pondělí jsem začal, ale znovu se to ozvalo. Šel jsem na sono a byla tam trhlina, takže jsem si musel dát měsíc pauzu s udržováním v posilovně a s těmi věcmi, které nezatěžují nohu. Na hřišti jsem začal až minulý týden ve středu. Mám za sebou pár tréninků spíše individuálních, ve kterých se zaměřuji, abych nohu nějak posílil, takže změny směru a tak. Pokud to bude dobré, tak bych se mohl připojit k týmu.

Takže je možné, že byste stihl zápas v Brně?

Je to pořád otevřené, neříkám ani ano, ani ne. Uvidíme, jak to bude reagovat až se zapojím do společných tréninků. Když teď trénuji sám, tak se tomu dá nějak uhýbat, nejsou tam žádné souboje a hlídám si to, ale až bude nějaká hra, tak nad tím nebudu moct tolik přemýšlet.

Jaké to je promarodit ve 40letech přípravu, nebude vám to chybět v kondici?

Skrz kondici (úsměv). Už toho v zápasech moc nenaběhám. Ale mám vypozorované, že minulou přípravu jsem nebyl zraněný vůbec, odtrénoval jsem všechno, cítil jsem se dobře, takže fyzicky to potřebuji také jako každý fotbalista. Určitě to budu nějakou dobu nabírat, není to zase tak, že bych do toho mohl skočit po takové pauze rovnýma nohama. Dotrénovat určitě něco potřebuju, což se nejlépe získává v zápasovém rytmu.

Naopak vzhledem k vaším zkušenostem by třeba souhra neměla být problém?

To asi takový problém nebude. Spíše se dostat trochu na balonu, získat cit na míči, protože teď to běhání a takové věci bez balonu, není to ono. Když jsme hráli se Schaffou, tak jsme si rozuměli, měli jsme dobré zápasy a celkově jsme jako mužstvo bránili dobře, takže musím potrénovat a snad se to vrátí, jak to bylo na podzim.

V jaké formě se momentálně tým nachází?

Každý zápas se měnila sestava, vždycky hrál někdo jiný, takže výsledky nějaké byly, vyhrálo se a jsme dobře naladěni. Je potřeba to teď přenést ještě v pátek na Zbrojovku.

Do baráže to Prostějov nemá daleko…

Není, díváme se na to, že by byla škoda to pustit. Budeme o ni určitě bojovat. Ale také bylo řečeno, že dolů to také není daleko, takže se musíme dívat na obě strany a uvidíme, jak to bude se Zbrojovkou a budeme se posouvat dál.