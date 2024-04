Fotbalisté Prostějova ve vloženém středečním 23. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prohráli s Vyškovem. Hosté přitom hráli od 42. minuty bez vyloučeného Štěpánka. Po změně stran však udeřili a Prostějov na jejich obranu recept nenašel.

Po utkání Prostějov - Vyškov | Video: Michal Muzikant

Naprosto stejnou sestavu jako při vítězném utkání s Táborskem poslal od první minuty na trávník holického stadionu prostějovský kouč Radim Kučera. Proti druhému týmu tabulky si muselo Eskáčko dávat pozor na rychlé brejky, ze kterých Vyškov hrozil.

Obrovskou šanci měli hosté v desáté minutě, kdy po rohu ztratil míč Jaroň a Diallo vyslal do samostatného úniku Fombu, kterého však vykryl brankář Mucha. Prostějov se do první vážnější šance dostal ve 25. minutě, kdy po dlouhém míči Koudelky hlavičkoval Matoušek, ale Borek míč konečky prstů vytáhl na jeden z mnoha rohů domácích.

Zdroj: Michal Muzikant

Z něj pak měl Matoušek i druhou svoji šanci. Opět byl na zadní tyči, tentokrát jeho hlavičku zlikvidoval domácí gólman nohami. Chvíli nato udělal Prostějov chybu v rozehrávce a musel jej opět zachraňovat Mucha.

„První poločas byl celkem vyrovnaný, snažili jsme se přečíslovat krajní prostory, což se nám celkem dařilo více než druhý poločas. Přežili jsme dvě šance Vyškova, Filip je chytil a měli jsme trošku štěstí,“ hodnotil Radim Kučera.

Důležitý moment zápasu přišel ve 42. minutě. Látal sice nejdříve uklouzl, přesto byl u míče dříve než Štěpánek, který ho ostrým skluzem trefil a k nelibosti domácí lavičky viděl červenou kartu. Vyškov tak musel do oslabení.

Jenže do druhého poločasu nastoupil lépe a po standardní situaci, kterou nedokázal Prostějov odvrátit dostatečně, dostal po skrumáži míč z malého vápna za Filipa Muchu Sylla.

Zdroj: Michal Muzikant

„Nepohlídáme si uprostřed pokus o nůžky, vyplave nám míč a dávají nám gól z prostředka brány. Byl to trest za laxnost,“ kroutil hlavou prostějovský lodivod.

Prostějov následně tlačil, měl míč na svých kopačkách, ale hrál jen po šestnáctku. Trenér Kučera do hry poslal veškeré ofenzivní hráče, ale jeho tým se do velkých šancí příliš nedostával. Štěrba ohrozil branku střelou z dálky, poté měl příležitost Malec. Matocha kroutil roh přímo do brány a následně Bednár přehlavičkoval prázdnou bránu. Vyškov měl dva nepříjemné brejky, kterými mohl rozhodnout. Nakonec měl v nastavení na hlavě vyrovnání Jamiu, ale ani on míč do sítě nedostal.

„Říkali jsme si, že by nás vyloučení mělo nakopnout, opět jsme se zaměřovali na krajní prostory, ale hráče svazovala spíše zodpovědnost vzít to na sebe, udělat přečíslení, vytáhnout míč. Nepřekvapili jsme soupeře a dostávali jsme se tam strašně málo a jen po centrech, kterých bylo rovněž málo,“ zlobil se Kučera.

„Vyškov ukázal kvalitu, dobře bránil a vyrážel do protiútoků. Byli jsme zbabělí s míčem, někdo to musí vzít na sebe, být kreativní a ne si předávat míč jako horký brambor a spoléhat, že někdo druhý něco vymyslí,“ dodal trenér Prostějova.

Zdroj: Michal Muzikant

Eskáčko tak zůstává předposlední bod za nesestupovou příčkou, kterou drží Varnsdorf, na jehož půdě v neděli Prostějov sehraje velice důležitý souboj.

1. SK Prostějov - MFK Vyškov 0:1 (0:0)

Branka: 48. Sylla.

Rozhodčí: Černý - Podaný, Dohnálek. ŽK: Malec, Matoušek Sylla. ČK: 42. Štěpánek (V.). Diváci: 380.

Prostějov: Mucha - Látal (84. Zapletal), Štěrba (72. Slaměna), Bednár, Harušťák - Habusta (72. Matocha) - Jaroň (59. Jamiu), Koudelka, Bartolomeu, Matoušek - Malec. Trenér: Radim Kučera.

Vyškov: Borek - Štěpánek, Ilko, Straalman, Krollis (84. Bayo), Fomba (90. Delferriere), Mafwenta, Eneme (84. Lahodný), Aberkane (84. Němeček), Sylla, Diallo (69. Svoboda). Trenér: Jan Kameník.