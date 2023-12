Fotbalovému Prostějovu protekla podzimní část FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY doslova mezi prsty, když v ní dokázal nasbírat pouhých patnáct bodů a skončit na samotném dnu tabulky. Stále ještě poměrně nový kouč Pavel Zavadil, pod jehož vedením došlo k očividnému zlepšení, to ale nevidí tak černě, jak by se situace snad mohla jevit.

Pavel Zavadil. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Myslím si, že naše hra na podzim byla lepší, než by se podle výsledků možná mohlo zdát. A to i proto, že jsme přecházeli do nového rozestavení. To jsme si stanovili a chceme ho časem umět tak, abychom byli stále lepší a lepší. A také se chceme vyvarovat chybám, které jsme dělali. Podle analýzy obdržených branek jsme totiž kromě nějakých tří standardek vždy inkasovali po individuálních chybách," lomí rukama.

Eskáčko se během podzimu prezentovalo několika slušnými zápasy a dlouho se drželo poměrně daleko sestupovým příčkám. Párkrát se dokonce pohybovalo i okolo desáté příčky. Pak ale z posledních šesti zápasů hned čtyřikrát prohrálo spadlo na úplné dno. O skóre za Žižkov a o bod za dlouhodobě poslední Varnsdorf.

Nevýhodou přezimovávání na dně může být i psychický tlak, který tato konstelace vytváří na všechny od hráčů až po vedení. „Po tom posledním zápase to v kabině rozhodně bylo znát. Teď už jsme si ale řekli, že přepínáme a budeme se soustředit už jen na budoucnost. Jinak už to určitě nepůjde," hlásí ale Zavadil a dodává: „Když budu hodnotit jen ty dva měsíce, které jsem u týmu, tak si myslím, že kluci rychle pochopili, co po nich chci. Bohužel ale ty hrubé chyby ve hře zůstaly a na jejich odstranění tvrdě pracujeme."

V poslední době se také objevily spekulace, že by se novým sportovním ředitelem prostějovského klubu mohl stát dosavadní úspěšný trenér třetiligového Uničova Jiří Balcárek, se kterým Zavadil v minulosti spolupracoval už v Opavě. „Ještě ani nevím, jestli Jirka skutečně přijde. Bylo by to ale dobré, jelikož se už nějakou dobu známe a vždy se nám spolupracovalo dobře," uvedl prostějovský lodivod.

A ten promluvil i k zamýšlené hlubší spolupráci mezi prostějovským klubem a olomouckou Sigmou: „Měla by být lepší a já doufám, že taková bude. Sigma má totiž spoustu šikovných mladých hráčů a já bych si tady určitě některé vybral," řekl.

Na úplný závěr se pak ještě vyjádřil ke dvěma hráčům, kteří jsou na Hané na hostování, kterými jsou Samuel Šimek a Petr Jaroň a také k zamýšleným změnám v kádru: „Vypadá to, že se vrátí do svých klubů a v průběhu přípravy se k nám možná vrátí. My o ně zájem máme. Dále bych chtěl do každé řady jednu posilu, hlavní prioritou ale je dovést stopera. I o odchodech představy máme, ale to bych si nechal pro sebe," uzavřel Pavel Zavadil.