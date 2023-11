V minulé sezoně okusil Michal Zapletal na půlročním hostování nové angažmá v Praze. S Duklou se mu ale nepodařilo postoupit, a tak zamířil zpět domů do Prostějova. Nyní však jeho tým právě na Duklu, která bojuje o návrat mezi elitu, prohrál 1:2 a trápí se na předposledním místě.

Michal Zapletal | Foto: Deník/Jan Zahnaš

V minulé sezoně jste nastupoval za Duklu, proč jste se rozhodl vrátit zpět do Prostějova?

Chtěl jsem se vrátit, protože Dukle se nepodařilo postoupit do první ligy a jelikož zůstala ve stejné soutěži jako se hraje v Prostějově, tak jsem chtěl být doma. Přece jenom jsem tu strávil celou svoji dosavadní kariéru.

Teď ale bojujete místo o postup o záchranu.

Bohužel se nám opakují chyby, za které nás soupeř trestá. Bylo to tak i proti Dukle, což byl několikátý zápas, který jsme si prohráli vlastními chybami. Musíme na tom dál pracovat a odstranit je. Strašně si přeji, abychom konečně začali získávat body a dostali se v tabulce výš, kam patříme.

Šel jste na hřiště až jako střídající hráč, měl jste speciální motivaci?

Pro mě to byl zápas jako každý jiný, ale samozřejmě jsem vnímal, že hraji proti klukům ,které znám, ale nějaká vetší motivace to pro mě nebyla, snažil jsem se připravit tak jako na každé utkání.

Proběhlo přece jenom nějaké hecování?

Ano, s kluky jsme se po dlouhé době pobavili a bylo to příjemné si s nimi po půl roce popovídat. Hecovačky tam byly, bohužel jsme my skončili jako poražení. I s panem Radou jsme prohodili pár slov, takže na angažmá v Praze vzpomínám v dobrém.

Váš příchod hru Prostějova oživil, měl jste i velkou šanci, co se dalo udělat lépe?

Zavíral jsem zadní tyč a čekal jsem, že míč z pravé strany přijde. Byl jsem na to připravený, ale místo tvrdé střely nártem jsem zvolil technickou střelu, abych trefil bránu, bohužel zrovna do míst, kde stál hostující brankář. Když to teď vidím zpětně, určitě bych zvolil tvrdou střelu nártem.

Jak celkově zápas hodnotíte?

Samozřejmě negativně, protože jsme nezískali ani bod , přitom naše předvedená hra byla dobrá, ale bohužel jsme dostali zase hodně laciné góly a naopak jsme nevyužili slibné příležitosti, které jsme měli.