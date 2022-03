V deváté minutě zahrozil Prostějov po ose Kušej, Bartolomeu. Po chvíli to byl opět Bartolomeu, kdo se dostal po individuální akci až do vápna, ale Berkovec jeho pokus vyrazil. První nebezpečnou situaci měli domácí po rohu, ale Řezníčkovu hlavičku Nemrava kryl.

Prostějovští se svého soupeře nezalekli a hráli s ním vyrovnanou partii. Další příležitost jim překazil Berkovec včasným vyběhnutím, kterým přečetl přihrávku Urbance na Kušeje, který mohl jít sám.

Ale byla to přece jenom Zbrojovka, kdo šel do vedení. Průnikovku za obranu od Přichystala dostal Ševčík a střelou mezi nohy Nemravy otevřel po půl hodině skóre.

Prostějov doplácel na neproměněné šance. Okamžitě odpovědět mohl Bartolomeu. Urbanec se dostal do vápna, naservíroval míč Bartolomeuovi, ale ten opět trefil pouze prostor, kde stál Berkovec.

„Podržel nás, chytil dvě stoprocentní šance,“ věděl kouč Brna Richard Dostálek.

Diváci sledovali hodně zajímavé utkání, protože ve 34. minutě po standardce zahrozil domácí Řezníček.

Ve 37. minutě dostal spoustu prostoru ve vápně Přichystal, který si po centru Hrabiny zpracoval míč a následně střelou zvýšil na 2:0.

Ve druhé půli se prosadil také Prostějov. Rozehrál roh nakrátko, Koudelka si troufl jeden na jednoho na rohu vápna a nádherně zakroutil míč do zadní šibenice.

„Lépe to trefit nešlo, ale ten gól je jedno, protože jsme na body nedosáhli a skončilo to 4:1, což je hrozná škoda,“ hodnotil pro ČT Sport samotný střelec, který v Brně dokonce půl roku hrál.

„Motivace dát gól je tam vždy, i kdybych tady nepůsobil. Pořád je to Zbrojovka, je to pojem, velký a kvalitní klub. Že jsem tady působil, to je pro mě jen vyšperkované,“ pokračoval Koudelka.

„Měli jsme proslov v kabině, pět minut jsme se bavili o tom, že nechceme pustit soupeře do hry, je škoda, že se to stalo. Byl to pěkný gól, nevím, kdy to zase takhle trefí,“ reagoval Dostálek.

Jenže Brno opět velice rychle odskočilo. Ihned po rozehře prošel přes celou šířku míč až na Přichystala a ten druhou trefou řídil vedení Zbrojovky.

„Důležitý moment. Vrátilo nám to klid, kdyby to bylo 2:1, tak bychom byli nervózní,“ pokračoval Dostálek.

Rozhodnout mohl po pěkné kombinaci střídající Hladík, ale tváří v tvář byl úspěšnější Nemrava.

Konečnou podobu výsledku stanovil v nastavení nůžkami Jakub Řezníček.

„Asi nám nefungovala defenziva, dostali jsme čtyři góly, což je moc. Ani naše skóre v tabulce není úplně super. Do ofenzivy jsme hráli v rámci možností dobře, nějaké šance jsme si vytvořili a výsledek je pro nás krutý,“ smutnil Koudelka.

„Vzadu jsme udělali hodně chyb a Brno je trestalo. Největší rozdíl byl v chování ve vápnech,“ uzavřel hostující kouč Daniel Šmejkal.

FC Zbrojovka Brno - 1. SK Prostějov 4:1 (2:0)

Branky: 37. a 50. Přichystal, 29. Ševčík, 90+1. Řezníček - 48. Koudelka

Rozhodčí: Křepský – Dresler, Bureš. ŽK: Kopřiva, Kušej, Píchal. Diváci: 3014

Brno: Berkovec – Hrabina , Hlavica, Štěrba (80. Endl), Moravec – Texl (80. Čermák) – M. Ševčík, A. Fousek (57. Hladík), Blecha (69. Nečas), Přichystal (69. Kohoutek) – Řezníček. Trenér: Richard Dostálek.

Prostějov: Nemrava – Machynek (60. Hönig), Bialek, Zukal, Stříž – Urbanec, Jiráček, Kopřiva (64. Píchal), Kušej – Bartolomeu, Koudelka. Trenér: Daniel Šmejkal.