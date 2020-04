„Ve druhé lize asi nejsou žádní hráči milionáři,“ vzkázal jí prostějovský fotbalista.

„Paní Schillerová zná asi jen Spartu, Slavii a Plzeň. Naše platy jsou samozřejmě úplně jiné,“ pokračuje.

„Myslím si však, že nikdo z těch lidí, co rozhodovali, tohle vůbec netušil. Můj názor je takový, že řada podnikatelů, kteří na podporu mají nárok, vydělá výrazně víc peněz než my fotbalisté ve druhé lize,“ dodává.

K Schillerové je ale na druhou stranu i smířliví.

„Není příjemné číst o sobě takové věci. Ale myslím, že si to pak paní ministryně uvědomila. Nebo jí to vysvětlili, že vyjádření nebylo šťastné. Omluvila se, tak je to uzavřené,“míní Koudelka, který však dobře ví, že i fotbal čekají složité časy.

„Kluby řeší problémy. Jde o sponzory. Nikdo nám neřekne, co bude za půl roku, protože to ani vědět nemůže. Věřím, že pokud se bude hrát, tak to bude dobré. V opačném případě by to ale asi byla velká rána, uzavírá.