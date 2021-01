Nestává se zase tak často, aby i po vítězném zápase byl kouč spíše nespokojen. Cenný skalp si hned na úvod zimní přípravy připsali fotbalisté Prostějova. V Ostravě skolili prvoligový Baník, přesto Pavel Šustr po utkání výsledek nepřeceňoval. Ne snad proto, že šlo jen o první herní test v roce 2021.

Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli přípravné utkání s druholigovým Prostějovem 0:1. (6. ledna 2021, Ostrava). Na snímku vpravo Nemanja Kuzmanovič. | Foto: Deník / Petr Kotala

„Takové zápasy jsou pro nás zrcadlem, jak jsme silní a jak některé věci zvládáme. Dnes to nebylo v některých fázích podle našich představ. Nejde jen o to, že si Baník vytvořil hodně šancí. Byl jsem trochu překvapený z toho, jak velký ostych a respekt moji kluci měli. Byli trochu zabrzdění, jako by si tak docela nevěřili,“ vykládal prostějovský trenér.