První duel Prostějova po dlouhé přestávce v Pardubicích skončil pro Hanáky bez bodu. V Pardubicích odehráli s lídrem tabulky slušnou partii, prohráli však 0:1.

„Myslím, že jsme nezanechali špatný dojem, ale počítají se výsledky, takže spokojení být nemůžeme. To mohou být jen domácí,“ říkal zkušený útočník Karel Kroupa, který měl ve druhém poločase velkou šanci k vyrovnání skóre.

„Musíme se připravit na další zápas proti Vítkovicím. Bereme to tak, že když ten zápas zvládneme, tak budeme mít do zbytku sezony větší klid. Některé hráče jsme na to i šetřili. Vrátí se nám Milan Lutonský po kartách. Sestava se může protočit,“ okomentoval Kroupa aktuální situaci.

Před předposledními Vítkovicemi, které prohrály v minulém kole doma se Žižkovem 0:1, má Prostějov v tabulce náskok devíti bodů. V případě vítězství by náskok 12 bodů na sestupové příčky měl být jedenáct kol před koncem sezony dostatečný.

Aby měl Prostějov v klíčovém zápase na jinak uzavřeném stadionu alespoň nějakou podporu, uvolnil klub pro zhruba padesátku fanoušků vstupenky. „Doslova se po nich zaprášilo,“ potvrdil technický ředitel klubu Tomáš Čepa, že hlad po fotbale panuje i v Prostějově.

Pro ty, na které se nedostalo, připravil 1. SK po dohodě s majiteli práv internetový přenos, který bude možné sledovat na oficiálních klubových stránkách.

Utkání mezi Prostějovem a Vítkovicemi začíná v sobotu v 17.00.