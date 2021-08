Přitom to vypadalo, že po dvou porážkách v úvodním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se Hanáci zvedají. Porazili Zbrojovku či Třinec a remizovali v Ústí nad Labem. Zato Vyškov měl na svém kontě po pěti kolech pouhý bod.

„Nedokážu popsat, čím to bylo. Uspokojením určitě ne! Je to pro nás facka,“ litoval ihned po duelu stoper Prostějova Roman Bala.

Prostějov šel do derby v roli favorita, jenže trhlinu v cestě za vítězstvím mu udělal už ve 26. minutě burundský útočník Kanakimana, který poslal Vyškov do vedení.

„Špatně jsem rozehrál, byl z toho brejk a ten jsme nedohráli,“ smutnil Bala, jemuž se zápas úplně nevyvedl. „My jsme drželi balon, ale všechny naše střely šly dvacet metrů nad, takže jejich brankář nemusel řešit nic. Oni pouze nakopávali na útočníky, měli dva závary a dali jeden gól,“ dodal.

Karta se měla obrátit po půl hodině hry, kdy viděl červenou za zájezd do Omaleho Krška, přestože se domácím vyloučení nelíbilo.

„Mělo nám to pomoct, jenže nepomohlo. Soupeř se kousl,“ přiblížil následný průběh hry Bala. „V kabině jsme si řekli, že se s tím pokusíme něco udělat a zlomíme to,“ pokračoval. Prostějov změnil rozestavení a přešel na hru na tři stopery.

Přesto nasázel mu Vyškov další tři branky. První byl po nedůrazu při standardní situaci. „Sali (Salomon Omale, pozn. red.), mohl míč odkopnout, ale podjelo mu to a byl z toho gól,“ kroutil hlavou Bala.

Následně přidal druhou branku v zápase Kanakimana. „Dělal nám velké problémy, byl nepříjemný a dobře rychlostně vybavený. I zakončení měl dobré,“ uznal Bala.

A aby toho nebylo málo, tak v 69. minutě dorazil Prostějov Němeček čtvrtým zářezem. „Ten gól byl můj. Hráč mě udělal u lajny dal to pod sebe a bylo to,“ popisoval smutně Bala, jehož následně kouč Jarošík vystřídal.

„Určitě to bylo kvůli výkonu,“ uznal mladý stoper. „Pak už se zápas jenom dohrával. My jsme celou druhou půli jejich šestnáctku obehrávali a nedostávali se do ní,“ věděl

Prostějov tak v derby padl jednoznačně 0:4. „Porážka mrzí hrozně moc. Před zápasem jsme si říkali, že s Vyškovem, je to derby a může vyhrát kdokoliv. Jako výbuch bych naši porážku nepopsal, ale nedařilo se obráncům, ani dopředu to nebylo dobré,“ popisoval Bala.

A i přesto, že měl soupeř před utkáním pouze jeden bod, tak prostějovští věděli, že je nečeká nic jednoduchého. „Ničím nás nepřekvapili, protože prohrávali o jeden gól a podle statistik nebyli v těch zápasech horší. Měli jsme s nimi problémy v lajnách i ve středu hřiště. Sbírali druhé míče a dávali dobré kolmice. I když byli poslední, tak mají kvalitní mančaft, potvrdil Bala.

„Kdybychom vyhráli, máme deset bodů a mohli bychom se dotáhnout na čelo, ale takhle musíme zase nutně zvládnout další duel,“ uzavřel.

MFK Vyškov - 1. SK Prostějov 4:0 (1:0)

Branky: 26. Kanakimana, 48. O. Vintr, 64. Kanakimana, 66. Němeček.

Rozhodčí: Zaoral – Mikeska, Bureš. ŽK: O. Vintr, Štěpánek – Omale, Vlachovský. ČK: 31. Krška. Diváci: 760

Vyškov: Šustr – Ilko, Fofana (88. Langer), Němeček (C), Štěpánek – Srubek, O. Vintr (73. M. Vintr), Cabadaj (88. Kameník), David Jambor, Kanakimana (80. Dan Jambor) – Krška. Trenér: Jan Trousil.

Prostějov: Mucha – Zapletal (46. Vichta), Schuster (C), Bala (71. Bialek), Machynek – Kušej (62. Vlachovský), Jiráček, Omale (62. Kopřiva), Bartolomeu – Koudelka – Žák. Trenér: Jiří Jarošík.