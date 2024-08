Tak to zase eskáčku nevyšlo. A to i přesto, že v zápase 4. kola Chance Národní ligy hrálo proti Vlašimi od třinácté minuty v přesilovce. Dílčí úspěch ale přece jenom přišel v podobě prvního gólu sezony z kopačky, nebo spíš tedy z hlavy, Jakuba Matouška. Po změně stran však svěřenci kouče Kučery o své vedení přišli a odnesli si z hřiště jenom bod.

Touha vstřelit konečně svůj první sezonní gól byla na domácích borcích vidět už od prvních minut. A jejich šance se zásadně zvýšily v minutě třinácté, kdy byl za faul na Lahodného vyloučen hostující Kurka. O osm minut později se to pak Hanákům konečně podařilo. Po Koudelkově rohu se k hlavičce dostal nikým nehlídaný Jakub Matoušek a prostějovští fanoušci si tak poprvé v sezoně mohli zařvat "GÓL!". I přes další zajímavé akce se už pak skóre do konce prvního poločasu znovu nepohnulo.

Po změně stran však prostějovští borci své vedení neudrželi. Středočeši se totiž v deseti semkli, postupně začalo jejich šancí přibývat a v 57. minutě se po Šubertově centru až od brankové čáry nekompromisně hlavou prosadil Jakub Hodek.

Radost fotbalistů Prostějova po jejich prvním gólu v sezoně do sítě Vlašimi | Video: Deník/David Kubatík

Domácí si pak ještě pár šancí, které však nebyly zakončeny přesně, vypracovali, dát druhý gól se jim však nepodařilo. A to i přesto, že je neúnavně hnal dopředu kotel malých fanoušků, které chválili i dva příznivci hostů, kteří za svým klubem neváhali cestovat více než 200 kilometrů.

„Mrzí mě, že jsme ten zápas nezvládli, ikdyž jsme hráli takřka 70 minut přesilovku proti deseti. Ukázala se taková naše slabina, že soupeře nedokážeme v přečíslení porazit. Střel jsme si v zápase vypracovali hodně, ale ta nepřesnost je prostě do nebe volající. Nedokážu si vysvětlit, z čeho to vlastně plyne, protože když se na hráče dívám v tréninku, tak to trefují naprosto přesně. V tom zápase ale asi chybí ten potřebný klid. Měli jsme přidat druhý gól, který jsme bohužel nepřidali. Když už jsme se dostali do zakončení, tak tam chyběla přesnost. Je to velká škoda, ale musíme jít dál a stále se zlepšovat," řekl po zápase prostějovský lodivod Radim Kučera,

Eskáčko tak sice na pátý pokus konečně vstřelilo branku, na vítězství to však ani proti dlouho oslabenému soupeři nestačilo. Do tabulky si tak připsalo teprve třetí bod a zůstává čtrnácté. Celé kolo se ale teprve bude dohrávat a na jeho konci se může klidně stát, že všechny své soupeře bude sledovat až ze samotného dna. Ani v příštím kole to pak Hanáci nebudou mít jednoduché. V neděli 18. srpna totiž budou zajíždět na hřiště opravdu silně rozjetého béčka ostravského Baníku.

1. SK Prostějov - FC Sellier & Bellot Vlašim 1:1 (1:0)

Branky: 21. Matoušek – 57. Hodek

Rozhodčí: Starý – Slavíček, Beneš. ŽK: Habusta – A. Pudil. ČK: 13. Kurka (VLA). Diváci: 790.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík, Šindelář, Carneiro – Vybíral (61. Slaměna), Lahodný (86. Habusta) – Matoušek (61. Jedlička), Matocha (61. Bartolomeu), Koudelka – Žák (77. Hrdlička). Trenér: Radim Kučera.

Vlašim: Spilka – Musil (78. Soukeník), Kulhánek, Breda, Kurka – Onije – Lehký (78. Rosa), Šubert (65. A. Pudil), J. Franěk (22. M. Pudil), Záviška – Hodek (78. Biegon). Trenér: Aleš Majer.