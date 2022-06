Z hostování se pak do svých klubů vrátili brankář Vít Nemrava, stoper Lukáš Zukal. „O ně již nebudeme mít zájem,“ řekl Dudík.

Jiné to může být v případě záložníka Michaela Höniga, který se vrací na přípravu do Mladé Boleslavi. „Zpočátku tu vytíženost neměl, ale šel u nás nahoru a na konci odváděl dobrou práci. Sám to cítí a chce to vyzkoušet. Uvidíme, jak dopadne,“ potvrdil Dudík.

Smlouva v prostějovském klubu skončila Jakubu Urbancovi, který míří za trenérem Jiřím Jarošíkem do prvoligových Teplic. „Snažili jsme se jej udržet, ale bude mu letos třicet let a chce si vyzkoušet ligu. A ta nabídka přišla,“ chápe Dudík.

Urbanec přišel do Prostějova v září z Žižkova a usadil se v základní sestavě. Odehrál 22 zápasů, v nichž vstřelil jednu branku.

Dalším odcházejícím je Jakub Kopřiva, který by měl nově hrát za Táborsko, kde již působil v sezonách 2017/18 a 2018/19. Kopřiva strávil v Eskáčku dvě sezony. Ta první pod vracejícím se koučem Pavlem Šustrem byla z jeho strany vydařená, vstřelil v ní osm branek ve 25 startech. V právě skončeném ročníku přetavil 27 utkání v jedinou trefu.

„O něj jsme měli také zájem, ale nebyli jsme schopni se s ním domluvit na podmínkách nové smlouvy. Požadoval pro nás nadstandardní finanční podmínky a ty jsme mu nemohli splnit. I když jej motivoval návrat trenéra Šustra, tak Táborsko mu jeho požadavky splnilo, my jsme se tomu ani neblížili. Vždycky jsme dojížděli na to, že jiné týmy mají větší možnosti a budeme na to dojíždět,“ přiblížil sportovní ředitel.

Pokračovat nebude ani Petr Jiráček, který přicházel před sezonou jako zkušený hráč. Nastoupil do 28 duelů, ale gólově se neprosadil.

„Pořád je to fotbalista, který má něco za sebou. Odehrál spoustu minut a byl platným členem kádru. Nezbývá než poděkovat. Trenér Šustr ale chce jít cestou mladých hráčů a má vysledované jiné typy, které se budeme snažit dostat do přípravy,“ hodnotil Dudík.

Končí také Amobi Ifechukwu, který dorazil v době ruské invaze na Ukrajině z moldavského týmu Floresti. Příležitost dostal desetkrát a zaznamenal jednu branku.

„Nebyl to hráč na druhou ligu, jeho výkonnost neodpovídala“ všiml si Dudík.

Odchodů je tedy dost. A to ještě nemusí být konečná. Zájem totiž o Michala Zapletal projevila Dukla Praha a o Vasila Kušeje kouč Jiří Jarošík z Teplic.

„Na Zapletala Dukla poslala i nějaké podmínky, ale zatím jsme se nedomluvili a nevím, jestli je to ještě platné, protože tam nastoupil od té doby nový trenér i sportovní ředitel a je mrtvo. Vasil byl oslovený koučem Jarošíkem, ale z Teplic se s oficiální nabídkou nikdo neozval, takže to bereme, že nastoupí u nás,“ potvrdil Dudík.

Ve hře je ještě odchod Daniela Bialka. „Půjde do přípravy a kdyby mělo být vytížení menší, tak je domluvený, že by odešel,“ řekl Dudík.

Tři posily a dál?

Vzhledem k množství odchodů musí mít v Prostějově na pilno ve vyjednávání o posilách. Jisté je, že na post brankáře přijde Volodymyr Krynskyi, který nyní chytá divizi v Přerově. „Od 1. července má platnou smlouvu. Zároveň bychom se ještě chtěli podívat na dva mladé brankáře,“ prozradil Dudík.

Z dalších možných posil prozradil sportovní ředitel dvě jména. Obléct prostějovský dres by mohl čtyřiadvacetiletý stoper David Gáč, jehož trenér Pavel Šustr trénoval v Senici. Gáč sbíral zkušenosti také v Třinci, Zbrojovce Brno či Frýdku-Místku. Dalším vytipovaným hráčem je dvacetiletý záložník Nikola Todorič z Blanska, který je hráčem Vyškova.

„Oficiálně nemáme podepsaného nikoho, ale přesun Davida Gáče se blíží. Jsme domluveni na podmínkách. Todoriče řešíme,“ potvrdil Dudík.

„U dalších hráčů máme nějaké přísliby, ale není to dojednané s kluby, takže jména zatím neprozradím,“ dodal.

Jinak by se měl vrátit do přípravy z Uničova Michael Sečkář a klub samozřejmě hledá další akvizice. Moc mu v tom ale nepomohl ani postup béčka Sigmy Olomouc do F:NL. Nyní tak nemůže Prostějov počítat, že by mu Sigma pustila na hostování nějaké hráče.

„Nemohli jsme s tím ale počítat ani tuhle půl sezonu, i když jsme tam byli na jednání. Chtěli si je nechat, aby se pokusili postoupit. Je stále čím dál těžší sehnat kvalitního hráče za rozumné peníze,“ ví Dudík.

Prostějov jich ale musí sehnat hned několik. „Nechtěli jsme tak velkou obměnu, ale zažívám ji už asi potřetí,“ uzavřel Ladislav Dudík.

