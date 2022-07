„Marka Macha i Claudea Lhoteckého znám z brněnské mládeže. Vím tedy, co od nich očekávat a dokážu si představit, že by k nám přišli. Co se pak týče Králíčka, tak jeho zkouška měla sice trvat až do soboty, ale už dnes jsme se rozloučili. Přišel k nám totiž absolutně fyzicky nepřipraven a byla by to tedy pouze ztráta času," začal kouč Pavel Šustr s hodnocením hráčů na zkoušku, kteří zkouší své štěstí v druholigovém hanáckém klubu.