„Musím říct, že převažují samá pozitiva. V Prostějově jsme se sešli mladí kluci. Zatím výsledkově i bodově jsme na tom vcelku dobře,“ říká dvaadvacetiletý fotbalista.

K solidnímu startu nového týmu do soutěže jste i vy sám přispěl dvěma góly. To asi na začátku nového angažmá potěší, že?

Rozhodně je to pro hráče lepší, když přijde do nového týmu a hned se začne dařit. Ať už celému mužstvu, nebo jemu osobně. Jsem rád, že jsme pomohl týmu nějakými góly. Pro psychiku je to plus.

Když jste se v létě rozhodoval, kam vyrazíte ze Sokolova, kde druholigový fotbal končil, měl jste i jiné nabídky?

Pořád se beru jako mladý hráč a nejdůležitější pro mě je především to, abych pravidelně hrál. V Sokolově tým končil, většina lidí šla pryč. Mně se naskytla možnost odejít do Prostějova. Moc dlouho jsem nepřemýšlel, protože nabídek jsem zase moc neměl, vzhledem k tomu, jak jsme si v Sokolově vedli, nebo spíš nevedli. Prostějov mi přišel jako správná volba. Věřím, že to může být pro mě odrazový můstek, stejně jako já že můžu pomoct Prostějovu.

Jak vlastně Prostějov v Čechách berou, když na druholigové scéně pořád spíš začíná?

Pro mě jako pro Plzeňáka Prostějov samozřejmě moc velké jméno neměl, to se přiznám. Na Moravě zná člověk Brno a Olomouc, ale dál už moc nekouká. Prostějov na mě ale udělal dobrý dojem. Máme mladý tým, mladého trenéra, který chce hrát moderní styl fotbalu. Zatím si to sedá. Nechci to zakřiknout, ale myslím, že máme dobře rozjeto, tak jen v tom pokračovat.

Jak obstojí Prostějov ve srovnání s týmy, kde jste ve druhé lize už působil?

Všechno je to na podobné bázi. Největší rozdíl vidím v tom, že děláme body, psychika jde pak nahoru a všechno je to uvolněnější. I pohoda v klubu je jiná. Hráči se cítí víc v pohodě, když to šlape.

V Prostějově se tvoří nový tým, kádr se hodně omladil. Bylo to v začátku soutěže cítit?

Na začátku jsme měli nějaké remízy a prohru s Žižkovem. Předvedená hra mi ale přišla celkem dobrá. Jen jsme neproměňovali šance a body nepřicházely. Naštěstí jsme to zlomili v Jihlavě a potvrdili doma s Vyšehradem. Šest bodů nám hodně pomohlo a v tabulce se držíme výš.

Jak se vám zamlouvá vedení trenéra Šustra?

Přijde mi, že ví, co chce hrát. Snaží se to do nás dostat. Tréninky jsou pod ním náročné. Je to určitě jeden z náročnějších trenérů, co jsem zatím měl. Všechno je ale dobře rozložené. Ví, kdy přidat a kdy ubrat. Celkově je jeho vize dobrá.

Jak vysoko míří vaše osobní ambice?

To mám samozřejmě jasné od chvíle, co jsem začal hrát fotbal, že bych se chtěl dostat do první ligy. Takový sen má asi spousta kluků. Možná všech. Věřím, že se to může povést přes Prostějov.

Třeba až zpátky do Viktorie Plzeň?

V době, kdy jsem byl v mládeži a v béčku, tak byl ve Viktorce trenér Vrba a celkově se vědělo, že mladí hráči to tam mají těžké. Začala se hrát Liga mistrů, byly peníze, takže se hráči spíš kupovali, než aby dostávali možnost odchovanci. Asi by to bylo hezké vrátit se tam, ale není to něco, za čím bych vyloženě musel jít. Je to spíš opravdu nejprve první liga a tam se třeba ukázat větším týmům. Z druhé ligy rovnou do top klubů to asi není reálné.