„Po zápase jsme si spolu promluvili i s Michalem Zapletalem a řekl jsem jim, že jsem je nestřídal kvůli nim, ale kvůli výkonu týmu. Říkal jsem jim, že buď to vezmou, nebo se v tom budou babrat, naštvou se a nikdo se nikam neposune. Ani já, ani oni, ani tým,“ přiblížil situaci Pavel Šustr.

Ten se po čtvrtečním duelu v televizním rozhovoru Aleši Schusterovi dokonce omluvil. „Nemusel jsem se mu omlouvat. Známe se už z Brna a mám úctu k tomu, co dokázal ve fotbale. Náš špatný výkon jsem řešil tímto způsobem, bohužel to padlo na něj. Omluvil jsem se v televizi jenom proto, že to byl on. Jiný hráč by tohle privilegium neměl,“ pokračoval kouč.

Při tréninku jej ale zkušený obránce přesvědčil, že do základní sestavy patří a proti Vyšehradu pomohl Prostějovu k vítězství a čistému kontu. „Je to kluk s dobrým charakterem. Na tréninku vypadal dobře, tak jsem jej tam vrátil. S nastalou situací neměl žádný problém a ukázal, že fotbal hrát umí,“ zakončil prostějovský lodivod Šustr.