V minulých sezonách hrál Urbanec F:NL za Viktorii Žižkov, ale tento ročník začal v tamním béčku, za které naskočil do šesti zápasů pražského přeboru. „Smlouvu jsem normálně měl, ale byly tam špatné vztahy s vedením a trenérem, víc bych to nerozebíral,“ popisoval situaci Urbanec.

Ale že by jeho kariéra profesionálního fotbalisty měla skončit, to si připustit nechtěl. „Věřil jsem, že něco přijde. Myslím, že ve druhé lize nějaké jméno mám. Byly tam kontakty s pár kluby, ale to nevyšlo,“ přiblížil.

Potom se na jeden z duelů přeboru přijel podívat tehdejší trenér Prostějova Jarošík. „Přestupové období končilo 8. září, pan Jarošík mě kontaktoval asi čtvrtého, takže to byla rychlá akce. Potěšil mě jeho zájem a to, že se přijel podívat, mě utvrdilo, abych šel do Prostějova,“ pokračoval hráč, který může nastoupit v obraně či záloze.

„Poslední dobou jsem hrál spíše v obraně, kde se cítím dobře, ale předchozí sezony jsem zase naskakoval v záloze. Když budu na hřišti, tak je mi jedno kde,“ objasnil.

Hanáci přitom v době jeho příchodu za sebou měli už šest kol. V prvním svém utkání nastoupil jako střídající, v těch následujících už byl v základu. „Nebylo příjemné přijít v rozjeté sezoně, ale hned po dvou trénincích jsem šel do zápasu, což mi pomohlo,“ přiznal Urbanec. „Cítil jsem od kouče důvěru,“ dodal.

Jenže Jarošík dostal laso z ligových Teplic a přišel nový trenér Daniel Šmejkal. „Zamrzelo to, ale panu Jarošíkovi ligu přeju. Trenér Šmejkal je také super, věděl jsem, že ho budu muset přesvědčit, ale také jsem doufal, že mě zná a bude to dobré,“ hodnotil změnu Urbanec.

V sestavě se udržel a na Dukle se po sedmi minutách krásně trefil. „Jsem rád, že gól přišel tak brzy a nemusím na něj čekat,“ popisoval.

Své první angažmá na Moravě si odchovanec Nové Paky, který prošel také Novým Bydžovem, Libercem a Převýšovem, chválí. „Překvapilo mě, jsou tu milí příjemní lidé. Jsem spokojený,“ usmíval se.

„Všichni teď vítají reprezentační pauzu. S novým trenérem se více poznáme, on nám pořádně vštípí styl, kterým chce hrát. Je to jedině plus,“ uzavřel Urbanec.