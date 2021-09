Je s námi teprve od čtvrtka a něco do hry určitě přinesl. V budoucnu nám určitě pomůže, navíc může nastoupit na více postech.

Pomohli nám. Nelíbila se mi defenziva celkově a chtěl jsem zvětšit balanc mezi našimi povedenými a nepovedenými. K tomu by tihle zkušení hráči mohli pomoct. Honza Schaffartzik nastoupil od začátku, odvedl dobrý výkon, což byl ona naší obraně znát. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Chtěl bych vidět, aby tihle mladí hráči, kteří dostávají šanci, ukázali, že chtějí víc hrát, aby se více rvali a udělali pro to něco víc. Tohle se ale netýká pouze jeho.

Říkáte, že se vám nelíbil jeho přístup. Můžete to přiblížit?

Doba na přestupy je teď krátká. Nepodával dobré výkony, nelíbil se mi jeho přístup. Máme spolupráci s Uničovem a ten mu dal šanci. Jde tam na dva měsíce, vrátí se a uvidíme, co bude dál.

Nelíbily se mi jeho výkony v posledních zápasech. Celkově se mi nelíbila celá defenziva, proto jsme vzali Schaffartzika. V tu chvíli jsme ale měli hodně stoperů, tak jsme Romanovi doporučili, aby šel hrát někam do třetí ligy, aby nastupoval pravidelně a dostal zpět svoji sebedůvěru a potom se třeba v zimě vrátil.

Zaslouží se mu poděkovat, protože tady něco odehrál a pro klub toho dost odvedl. Přišel nový trenér, který vidí fotbal trošku jinak. Nic proti němu nemám, ale když hráč v tomto věku nehraje, tak mu nechutnají tréninky ani zápasy, ve kterých jsem mu dával šanci, takže se cesty musely rozejít. Odešel na hostování, takže uvidíme, jak to bude dál. Přeju mu hodně štěstí.

Před víkendovým kolem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY prošel kádr Prostějova ještě pár změnami. Do týmu přišel Jan Schaffartzik po svém konci v Opavě a také Jakub Urbanec z Žižkova. Naopak na hostování do Uničova zamířil trošku překvapivě Roman Bala. Už dříve tým opustil Milan Kadlec, který hostuje v Kozlovicích a Martin Sus, jenž bude hrát za Bohunice. Jak jejich odchody komentoval kouč Jiří Jarošík?

